Redazione Web

19 agosto 2025, ore 11:30

Dal 27 agosto al 6 settembre 2025 al Lido di Venezia, la prima radio d’Italia sarà in diretta dal Palazzo del Casinò dalle 9:00 alle 19:00 con programmi e interviste esclusive ai protagonisti

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia e sarà presente con il suo team, al Lido di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre.

La prima radio d’Italia trasmetterà dal Palazzo del Casinò, offrendo una copertura completa dell’evento con programmi dedicati, collegamenti in diretta, interviste esclusive e curiosità dal dietro le quinte. Un racconto autentico e coinvolgente per vivere la magia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Dalle 9:00 alle 19:00, ogni giorno, RTL 102.5 seguirà a 360 gradi la Biennale Cinema 2025. Luca Viscardi e la direttrice di redazione Ivana Faccioli racconteranno in diretta gli eventi più significativi della Mostra, con interviste esclusive ai protagonisti del cinema italiano e internazionale, direttamente dai microfoni di RTL 102.5. L’emittente sarà presente con i suoi social sul red carpet, con Ludovica Marafini pronta a raccontare in tempo reale emozioni, incontri e dietro le quinte, e seguirà tutte le proiezioni con Mario Vai. RTL 102.5 sarà protagonista anche sul red carpet con quattro DJ set firmati da Jack Moure (Salvatore Laspina), che accompagneranno l’arrivo delle star e accenderanno l’atmosfera di uno degli eventi culturali più attesi dell’anno. Il racconto proseguirà anche nei notiziari con aggiornamenti costanti, per portare tutta l’energia della Mostra agli ascoltatori.

La partnership tra RTL 102.5 e la Biennale Cinema 2025 - che proseguirà anche nel 2026 e nel 2027 - rappresenta una collaborazione prestigiosa, diretta a promuovere e valorizzare il cinema italiano e internazionale, portando la Mostra del Cinema a tutti gli ascoltatori attraverso una copertura capillare, con una comunicazione immediata e coinvolgente, come solo la radio sa fare.

RTL 102.5, radio ufficiale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, regalerà agli ascoltatori la possibilità di assistere alle proiezioni dei film. Per partecipare basterà visitare la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play.

È possibile seguire RTL 102.5 in radio e in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky) oppure in streaming attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play.


cinema
La Biennale di Venezia
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Venezia

Il giallo sulla morte del costumista del film Parthenope di Paolo Sorrentino: fu ucciso sul set?

Il giallo sulla morte del costumista del film Parthenope di Paolo Sorrentino: fu ucciso sul set?

Dopo l'autopsia bis, le indagini sulla morte di Luca Canfora prendono una strada diversa e ipotizzano che il costumista sia stato aggredito e ucciso durante le riprese di Parthenope di Sorrentino

Luca Guadagnino sarà il regista di un film sull’intelligenza artificiale

Luca Guadagnino sarà il regista di un film sull’intelligenza artificiale

Nel frattempo il regista tornerà sul grande schermo ad ottobre con “After the Hunt”, pellicola che vede nel cast anche Julia Roberts

Addio a Lea Massari, attrice tra le più iconiche del nostro cinema

Addio a Lea Massari, attrice tra le più iconiche del nostro cinema

La sua carriera sul grande schermo iniziò casualmente nel 1954 con il film "Proibito" di Mario Monicelli