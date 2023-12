RTL 102.5 è la radio ufficiale di "Doc. Nelle tue mani" al cinema. l’AD di Lux Vide Luca Bernabei: “Con l'anteprima cinematografica abbiamo voluto fare un regalo speciale ai numerosi fan della serie”

Il 18 e 19 dicembre arrivano in esclusiva negli UCI Cinemas i primi due episodi dell’attesissima terza stagione della serie tv "DOC. Nelle tue mani". L'AD Lux Vide e produttore della serie, Luca Bernabei, ospite di RTL 102.5, racconta: «Con l'anteprima cinematografica di ‘Doc. Nelle tue mani’, abbiamo voluto fare un regalo speciale ai numerosi fan della serie, la più seguita in Italia con oltre 7,5 milioni di spettatori. In collaborazione con Rai Fiction, offriamo ai fan l'opportunità di godere di questi episodi un mese in anticipo, regalando un'esperienza unica al cinema. In questa stagione, Doc affronterà momenti intensi con frammenti di memoria e pezzi di passato che riaffiorano».

La terza stagione di "DOC. Nelle tue mani" sarà in onda da giovedì 11 gennaio su Rai 1. «Cinema e tv sono due mezzi che possono lavorare uno a favore dell’altro. Chi potrà fare questa esperienza stasera avrà anche l’opportunità di avere un contatto con i loro beniamini, Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e gli altri del cast», dichiara Bernabei.

La serie è diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto e interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Giacomo Giorgio, Laura Cravedi, Elisa Wong, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. «Questa è una serie di successo anche perché parla di persone che fanno bene il loro lavoro, professionisti che vedono il lavoro non con maledizione ma come un servizio per gli altri. È chiaro che questi sono i medici che tutti i noi vorremmo avere, ma penso che ci sia qualcosa dei medici di ‘Doc. Nelle tue mani’ in tutti i medici d’Italia», continua.

Stasera negli UCI Cinemas anche il cast della serie. «Dal cinema saremo anche collegati in streaming, quindi tutti i cinema d’Italia potranno vederlo. Luca Argentero sarà per un saluto alle 18:30 all’UCI Mirafiori e alle 21:00 all’UCI Bicocca. Gli altri saranno alle 18:30 all’UCI Porte di Roma alle 21:00 all’UCI UCI Luxe Maximo», svela Bernabei. «Poi il seguito arriverà in televisione, questa sarà la stagione più bella di tutte perché ci sono dei bagliori di ricordi del passato, succedono cose incredibili, ad Argentero e tutto il suo team. Poi abbiamo questi nuovi specializzandi, fra cui Giacomo Giorgio, che è diventato un paladino della televisione», conclude.