RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gorizia Live – Il Concerto”, il grande evento di chiusura di GO! 2025 - Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, venerdì 12 e sabato 13 dicembre. La prima radiovisione d’Italia sarà nella Città di Gorizia, in Piazza Vittoria, per due serate ricche di musica e tanti ospiti. Venerdì 12 i protagonisti saranno Benji & Fede e Francesco Gabbani mentre sabato 13 ci saranno le esibizioni di Francesco Renga, Gabry Ponte, J-Ax, Marvin e Andrea Prezioso, Mr. Rain, Rocco Hunt e Sarah Toscano.

Sabato 13 dicembre, a partire dalle 21:30, “Gorizia Live! – Il Concerto”, con l’animazione di Diego Zappone e Vanessa Grey, sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del Digitale Terrestre e canale 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play. La serata sarà raccontata anche sui canali social dell’emittente. L’organizzazione e la produzione dell’evento sono di FMedia.



