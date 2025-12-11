RTL 102.5 è radio ufficiale di Gorizia Live – il concerto

Redazione Web

11 dicembre 2025, ore 17:00

Venerdì 12 dicembre e sabato 13 dicembre la prima radio d’Italia sarà nella città di Gorizia, capitale europea della cultura GO! 2025, per due serate ricche di musica e ospiti e trasmetterà in diretta in radiovisione il concerto del 13 dicembre con la conduzione degli speaker di RTL 102.5 Diego Zappone e Vanessa Grey e tantissimi ospiti

RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gorizia Live – Il Concerto”, il grande evento di chiusura di GO! 2025 - Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, venerdì 12 e sabato 13 dicembre. La prima radiovisione d’Italia sarà nella Città di Gorizia, in Piazza Vittoria, per due serate ricche di musica e tanti ospiti. Venerdì 12 i protagonisti saranno Benji & Fede e Francesco Gabbani mentre sabato 13 ci saranno le esibizioni di Francesco Renga, Gabry Ponte, J-Ax, Marvin e Andrea Prezioso, Mr. Rain, Rocco Hunt e Sarah Toscano.

Sabato 13 dicembre, a partire dalle 21:30, “Gorizia Live! – Il Concerto”, con l’animazione di Diego Zappone e Vanessa Grey, sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del Digitale Terrestre e canale 736 di Sky) e in streaming su RTL 102.5 Play. La serata sarà raccontata anche sui canali social dell’emittente. L’organizzazione e la produzione dell’evento sono di FMedia.


