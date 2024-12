RTL 102.5 E RADIO ZETA FESTEGGIANO L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO CON “BIG & BANG”

RTL 102.5 e Radio Zeta sono pronte a festeggiare il capodanno con "BIG & BANG". Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via dagli studi di Milano e Roma. Dalle 21 alle 23 ci saranno in studio, dalle 21 alle 23, Davide Guerra, Giulia Lara Abbiati, Niccolò Giustini e dalle 23 - da piazza Bra a Verona- Diego Zappone, Francesca Ceyenne, Jessica Brugali, Simone Palmieri, che si collegheranno con ogni angolo d’Italia per raccontare le ultime ore del 2024 e l’arrivo del nuovo anno.





A partire dalle 23:00, lo spettacolo si sposterà a Verona, nella storica Piazza Bra. Sul palco, insieme agli speaker di RTL 102.5, Francesca Cheyenne, Simone Palmieri e Jessica Brugali, si esibiranno gli artisti di X Factor: la vincitrice Mimì con Les Votives, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e The Foolz. Dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con “’70 ’80 ’90 all’ora” e il dj della prima radiovisione d’Italia Massimo Alberti.





Sarà possibile seguire “BIG & BANG” a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in streaming su RTL 102.5 Play.