RTL 102.5 in Champions League, oggi Shakhtar Donetsk-Atalanta, Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus

Ieri la vittoria rotonda dell'Inter (4-0) contro la Stella Rossa e la sconfitta sfortunata del Milan in trasferta con il Bayer Leverkusen . Oggi per la seconda giornata discendono in campo le altre italiane. La Juventus giocherà fuori casa contro il Lipsia, il Bologna sfiderà in trasferta il Liverpool e l'Atalanta affronterà in Germania (campo neutro) lo Shakhtar Donetsk. RTL 102.5 proporrà in diretta la radiocronaca integrale delle tre partite.Si gioca oggi, alle ore 18.45, sul neutro di Gelsenkirchen la sfida tra la Dea di Gasperini e gli ucraini allenati da Marino Pušić. Al debutto gli orobici hanno fermato l'Arsenal sullo 0-0, adesso dunque servono i tre punti, anche se di fronte troverà una squadra dalla grande tradizione europea. Nel primo turno lo Shakhtar ha pareggiato 0-0 contro il Bologna, mostrando una solidità generale invidiabile. Gasperini dovrà fare a meno di Ruggeri per un problema al ginocchio sinistro, al suo posto giocherà Zappacosta. Retegui è pronto a tornare dal 1' con De Ketelaere e Lookman. Per Zaniolo ancora panchina. Fuori l'infortunato Brescianini.Sfida prestigiosa quella di stasera (ore 21.00) per il Bologna di Vincenzo Italiano, che giocherà all'Anfield contro il Liverpool. L'allenatore dei rossoblu alla vigilia è stato chiaro: "Non siamo qui per fare le comparse, ma per tirare fuori le unghie. Andar via da qui con tanti rimpianti non deve essere il nostro obiettivo. Non dobbiamo avere timore, se andiamo in campo con poco carattere e personalità queste squadre se ne accorgono, serve rispetto, senza paura. La mia preoccupazione non è l’ambiente ma la loro qualità. Dobbiamo metterli in difficoltà come sappiamo fare". Per quanto riguarda gli uomini chiamati a scendere sul terreno di gioco, un solo ballottaggio: Orsolini è favorito al momento su Odgaard. Al centro dell'attacco confermato Castro dal 1'. Nel Liverpool Federico Chiesa non ci sarà per un lieve infortunio.La Juventus di Thiago Motta, reduce dal 3-0 contro il Genoa, punta alla vittoria nella sfida di questa sera, in programma alle ore 21.00, per andare a punteggio pieno, dopo il bel successo dell'esordio contro il Psv Eindhoven (3-1). I bianconeri si affideranno ancora una volta a Vlahovic, come terminale offensivo, con alle spalle il trio sempre più titolare, formato da Koopmeiners, Nico Gonzalez e Yldiz. Indisponibili Weah, Milik e Adzic. Nel Lipsia di Marco Rose - terzo in Bundesliga, dove è imbattuto da inizio stagione - giocano (ma stasera partiranno dalla panchina) due vecchie conoscenze del campionato italiano, ossia Elmas (ex Napoli) e André Silva (ex Milan).