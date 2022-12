RTL 102.5 in Vaticano per uno speciale di Natale di Non Stop News

Luigi Santarelli e Massimo Lo Nigro insieme a Don Dario Viganò condurranno dalla palazzina Leone XIII un’edizione straordinaria del programma per far vivere agli ascoltatori la magia del Natale.

Il filo conduttore della puntata sarà l’Editoria Cattolica, tema a cui RTL 102.5 e i media vaticani sono particolarmente attenti. L’appuntamento speciale si aprirà dando voce agli ascoltatori, che potranno chiamare in diretta per confrontarsi con Don Dario Viganò e per condividere le loro riflessioni e i loro auguri di Natale in una sorta di giro d’Italia, che avrà come fulcro la Città del Vaticano.

L’ultima parte di Non Stop News andrà in onda in contemporanea a reti unificate su RTL 102.5 e Radio Vaticana e in streaming su RTL 102.5 PLAY.