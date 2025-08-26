RTL 102.5: nuova frequenza satellitare, come risintonizzare

Redazione Web

26 agosto 2025, ore 10:30

Dal 30/07/2025 RTL 102.5 è anche su 11.373 H SR 27500 FEC 3/4. Sky e tivùsat aggiornano da soli; con decoder indipendenti risintonizza. Scopri come ascoltarci.

RTL 102.5, nuova frequenza satellitare: come risintonizzare il tuo ricevitore

Dal 30 luglio 2025 RTL 102.5 è presente anche su una nuova frequenza satellitare. Se ci guardi/ascolti via satellite con un ricevitore indipendente (non Sky e non tivùsat), è il momento di effettuare una veloce risintonizzazione. Chi usa Sky o tivùsat non deve fare nulla: l’aggiornamento è già automatico.


Chi deve fare la risintonizzazione (e chi no)

Decoder satellitari indipendenti: sì, è necessario aggiornare i canali per agganciare la nuova frequenza.

Sky: nessuna azione richiesta, la numerazione resta su canale 736 con aggiornamento automatico.

tivùsat: nessuna azione richiesta, la numerazione resta su canale 136 con aggiornamento automatico.

Se dopo il 30/07/2025 vedi schermo nero o “assenza segnale” usando un decoder free-to-air, basta seguire i passaggi qui sotto.


Parametri di sintonizzazione (decoder satellitari indipendenti)

Usa questi valori nella ricerca manuale del tuo ricevitore satellitare:

Frequenza: 11.373 GHz (11373 MHz)

Polarizzazione: H (orizzontale)

Symbol rate (SR): 27500

FEC: 3/4

Messaggio ufficiale: “Gentili telespettatori a partire dal 30/07/25 ci troverete anche sulla nuova frequenza 11.373 P.H S.R 27500 Fec.3/4. Vi invitiamo a risintonizzare il vostro ricevitore Sat.”


Come risintonizzare passo per passo

1. Apri il Menu del decoder e vai in Installazione / Impostazioni canali.

2. Seleziona Ricerca manuale (o “Aggiungi servizio”).

3. Inserisci i parametri: 11373 MHz – H – SR 27500 – FEC 3/4.

4. Avvia la scansione e salva i canali trovati.

5. Se compaiono doppioni, mantieni la voce che funziona e rimuovi/riordina le altre.

Suggerimento: se il tuo ricevitore chiede anche “modulazione” o “standard” (DVB-S/DVB-S2), lascia Auto se disponibile.


Tutti gli altri modi per ascoltare e vedere RTL 102.5

Vogliamo che tu ci trovi sempre, ovunque. Ecco le piattaforme ufficiali dove puoi ascoltare e vedere RTL 102.5.


FM analogica

Siamo in FM su tutto il territorio nazionale: ci trovi sempre e solo su 102.5 MHz.


Radiovisione in TV

Preferisci il grande schermo? La Radiovisione di RTL 102.5 è disponibile su:

Canale 36 del digitale terrestre, canale 736 di Sky, canale 136 di tivùsat.


DAB+

Se ascolti in digitale, sintonizzati su Radio DAB+ per RTL 102.5 e le altre nostre radio tematiche.


Smartphone e Tablet

Scarica l’app ufficiale RTL 102.5 per iOS, Android e Huawei AppGallery. Con l’app hai la diretta radio, la Radiovisione e l’accesso a RTL 102.5 Play anche in mobilità.


Web e Desktop

Da computer puoi vedere e ascoltare RTL 102.5 su internet: diretta FM, Radiovisione e tutte le webradio del nostro bouquet digitale.


Smart TV e tasto rosso

Hai una Smart TV? Sintonizzati sul canale 36 del digitale terrestre e premi il tasto rosso del telecomando per accedere al bouquet digitale di RTL 102.5.


Smart speaker

Se usi Amazon Alexa, attiva la skill di RTL 102.5 e dì: “Alexa, chiedi a RTL di suonare la diretta”.


Domande frequenti

Non vedo più RTL 102.5 via satellite, cosa faccio?

Se usi un decoder indipendente, esegui la ricerca manuale con i parametri riportati sopra. Se usi Sky o tivùsat, non serve alcuna azione: prova un riavvio del decoder e verifica il canale (736 su Sky, 136 su tivùsat).


La numerazione in TV è cambiata?

No: 36 su digitale terrestre, 736 su Sky, 136 su tivùsat. La risintonizzazione riguarda solo i decoder satellitari nonSky/tivùsat.


Posso seguire RTL 102.5 anche senza antenna?

Sì, tramite app, web, Smart TV (tasto rosso) e smart speaker.



Per qualsiasi difficoltà con la risintonizzazione del tuo ricevitore satellitare indipendente, contattaci dalle pagine di supporto su rtl.it: saremo felici di aiutarti a tornare subito in diretta con noi.


