RTL 102.5 TORNA IN VATICANO PER UNA SPECIALE PUNTATA DI NATALE DI NON STOP NEWS Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Martedì 12 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00, RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di Non Stop News. Ivana Faccioli, Enrico Galletti e Valentina Iannicelli insieme a Don Dario Viganò condurranno dalla Casina Pio IV un’edizione straordinaria del programma per far vivere agli ascoltatori la magia del Natale.