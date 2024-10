Russia e Ucraina, la guerra in queste ore si combatte sopratutto con i droni

Le autorità russe denunciano l'uccisione di tre civili e il ferimento di altri 24 in un attacco contro la regione di Belgorod. Fra i feriti vi sono due minori, affermano le autorità sanitarie russe. L'attacco è avvenuto ieri colpendo zone residenziali, ha sostenuto stamani il responsabile della Sanità nella regione, Andrei Ikonnikov, citato dall'agenzia russa Tass. Intanto la Russia ha attaccato Kharkiv la scorsa notte con una bomba guidata Kab, che ha colpito un edificio residenziale e ferito almeno 12 persone, tra cui un bambino. Forse ci sono persone sotto le macerie. Nelle ultime ore le attività belliche si sono svolte soprattutto ad alta quota. Sono 122 i droni ucraini abbattuti sulla Russia nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa. In precedenza lo stesso ministero aveva detto che erano stati abbattuti 113 droni sulle regioni frontaliere russe di Belgorod, Voronezh, Kursk e Bryansk. Difesa russa afferma inoltre che durante le operazioni in Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati abbattuti quattro missili Atacms e cinque razzi lanciati con il sistema Himars di fabbricazione americana. Kiev, di contro, afferma di aver abbattuto 78 droni kamikaze lanciati dalla Russia nella notte contro diverse regioni ucraine. Nella notte, stando alle notizie ufficiali riportate dai media ucraini, "sono stati rilevati 105 droni Shahed" e 78 sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina.

Un altro aspetto del conflitto è quello, delicato, del nucleare

L'Ucraina è in trattative con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per posizionare osservatori stranieri vicino alle sue centrali nucleari, mentre circolano voci secondo cui la Russia sta pianificando di attaccare l'infrastruttura che collega gli impianti alla rete energetica del Paese.

Salgono i rischi di attentati

Questa guerra, unita alle intense attività belliche in Medio Oriente, aumentano i rischi di attentati, in Europa e anche in Italia. Lo ha detto il ministro Matteo Piantedosi" aprendo i lavori del G7 Interni a Mirabella Eclano. Ha chiarito anche che nella prima sessione ci saranno esami sui riflessi negativi derivanti dai teatri di guerra in Medio Oriente e in Ucraina. I due conflitti stanno contribuendo a a generare una polarizzazione nelle nostre società incrementando il rischio che alcuni soggetti aderiscono a delle ideologie violente arrivando a commettere atti terroristici nei nostri territori. Non possiamo farci trovare impreparati e dobbiamo affinare le capacità di prevenire.