Russia, un nuovo caso Gershkovich: arrestata russo-americana con accusa di alto tradimento

Dal febbraio 2022 raccoglieva soldi per l’esercito ucraino. Le autorità russe hanno arrestato a Ekaterinburg una donna di 33 anni con doppia cittadinanza russo-americana e residente a Los Angeles con l’accusa di alto tradimento, punibile fino a 20 anni di carcere.

RUSSIA, ARRESTATA 33ENNE RUSSO-AMERICANA

“Sono state fermate le sue attività illegali”, comunica Mosca in una nota. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Ekaterinburg, la 33enne sarebbe “coinvolta nella fornitura di assistenza finanziaria a uno stato straniero in attività dirette contro la sicurezza del nostro Paese”. E ancora: “Dal febbraio 2022, ha raccolto in modo proattivo fondi nell’interesse di un’organizzazione ucraina, che sono stati poi diretti dalle forze armate ucraine per l’acquisto di kit medici, equipaggiamento e munizioni”, fa sapere l’Fsb. La donna, di cui non è stata rivelata l’identità, è inoltre accusata di aver preso parte a iniziative pubbliche negli Stati Uniti a sostegno del “regime di Kiev”.

IL PRECEDENTE GERSHKOVICH

Da Mosca fanno sapere che per il caso della 33enne russo-americana l’articolo di riferimento del codice penale russo è il 275, ovvero “alto tradimento”. L’agenzia russa RIA Novosti ha diffuso un video dell’Fbs che mostra agenti incappucciati scortare e ammanettare una donna con un cappello calato sugli occhi. La città in cui è stata arrestata, Ekaterinburg, è la stessa in cui è finito in manette lo scorso 29 marzo Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal a Mosca e cittadino americano, detenuto da allora con accuse di spionaggio: nel suo caso, mentre è in corso un processo a porte chiuse, non sono note le prove che hanno portato a quest’accusa. In un’intervista concessa nei giorni scorsi a Tucker Carlson, ex anchorman di Fox News, il presidente Putin si è dichiarato disponibile a trattare con gli Stati Uniti, che hanno fatto numerose proposte per ottenere il rilascio del giornalista: “Anche io voglio che ritorni nella sua patria”, ha detto.