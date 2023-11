Salmo & Noyz Narcos raccontano ‘CVLT’ a Rtl 102.5: «La gente pensava che fosse un disco tutto horror, abbiamo sfruttato l'immaginario del cortometraggio di Dario Argento, ma poi il disco è un'altra cosa»

Intervista disponibile su RTL 102.5 Play: https://play.rtl.it/ospiti/1/salmo-e-noyz-ospiti-in-the-flight-lunedi-6-novembre-2023/

Salmo & Noyz Narcos sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante "The Flight", i due hanno presentato in diretta in radiovisione il joint album CVLT. Uscito il 3 novembre, CVLT, è un album che unisce due dei rapper che più hanno rivoluzionato e plasmato il rap italiano negli ultimi 15 anni.

«Il joint album era un'idea che ci passava per la testa da dieci anni, aspettavamo solo il momento giusto», spiega Salmo a RTL 102.5. «Ne abbiamo parlato un milione di volte, poi l'occasione si è presentata dopo i nostri ultimi album solisti. Fare un album insieme ti scarica da tutta la tensione che hai dal lavoro su un album da solista. Condividere un album è una bella sfida, devi avere molta fiducia nell'altro e poi devi scendere a qualche compromesso», continua Noyz Narcos.

Salmo e Noyz Narcos hanno annunciato CVLT con un corto speciale scritto e diretto dal maestro del brivido Dario Argento, affiancato alla regia dal duo YouNuts!, pubblicato in esclusiva su Prime Video, e presentato alla Festa del Cinema di Roma. «Con nostro grande stupore Dario Argento ha sposato il progetto e si è documentato su di noi. Ha visto i nostri videoclip e ha capito che eravamo adatti per questa collaborazione. Abbiamo fatto un primo incontro con lui a casa sua; gli abbiamo spiegato a grandi linee cosa volevamo fare. È stata un'esperienza fantastica. La casa di Dario non è una villa spettrale; è una casa piena di premi, un posto che si sente vissuto», racconta Noyz Narcos a The Flight. «Dopo il cortometraggio, l'immaginario del disco è venuto da sé. La gente pensava che fosse tutto così horror, ma non volevamo fare un album di Halloween; abbiamo sfruttato l'immaginario per dargli un sapore, ma poi il disco è un'altra cosa», aggiunge Salmo.

Presto Salmo e Noyz Narcos porteranno CVLT live con due grandi eventi a Milano e a Roma a giugno. «Non tutti quelli della nuova generazione hanno compreso l'importanza del live. Se vogliono un consiglio è quello di imparare a fare i live. Concerti come il Marrageddon dimostrano quanto la gente ora sia interessata a questo genere; dieci anni fa era impensabile vedere 80mila persone ad un certo rap», dice Salmo a RTL 102.5. «È bello vedere i padri andare ai concerti con i figli e condividere la stessa musica. Sono coraggiosi, non è un genere che parla di rose e fiori ma da una parte è figo perché è ciò a cui sono esposti i nostri figli, ed è giusto accompagnarli in questo viaggio», aggiunge Noyz Narcos.