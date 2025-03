San Patrizio, a Londra Kate Middleton torna alla tradizionale parata, elegantissima in verde Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Un look monocromatico, come prescritto in tutte le occasioni formali, ma se ad indossarlo è lei tutto cambia: Kate Middleton torna alla tradizionale parata di San Patrizio a Wellington Barracks, a Londra, e incanta tutti con il suo splendore. Un appuntamento a cui la principessa del Galles è molto legata, a cui partecipa dagli anni del matrimonio con William.





LE SCUSE PER L'ASSENZA NEL 2024

Un evento importante, ma a cui Kate ha dovuto sottrarsi nel 2024, quando la malattia l'aveva costretta ad un passo indietro. Lo ha detto subito, oggi, davanti alle Irish Guards, scusandosi per l'assenza dello scorso anno, lei che dal 2023 è comandante d'onore del reggimento. La principessa ha raccolto l'entusiasmo dei presenti, senza risparmiarsi neanche con Turlough Mor, il cane mascotte delle guardie irlandesi, un wolfhound curioso e allegro, a cui ha dedicato qualche carezza, scherzando sull'imprevedibilità dei cavalli, come riporta





IL VERDE BOTTIGLIA E LA SPILLA

Un ritorno nel segno della tradizione, senza tralasciare mai il glamour. Lo stile infatti è quello che la principessa ha già sfoggiato tante volte, nel corso di questa occasione: i lunghi cappotti dalle linee asciutte e militari - quest'anno firmato Alexander McQueen -, il cappello minimal, tutto in un sobrio color verde bottiglia. Ma il vero pezzo speciale, che di anno in anno accompagna Kate, è la spilla d'oro a forma di trifoglio, con un piccolo smeraldo al centro. Un gioiello dalla storia antichissima, un simbolo oltre che un prezioso, e che apparterrebbe proprio alle Guardie Irlandesi.





LE IRISH GUARDS

Una visita speciale quella del 2025 alle Irish Guards, perchè proprio oggi ricorrono i 125 anni dalla fondazione del reggimento dell'esercito britannico, formato da militari arruolati soprattutto nell'Irlanda del Nord. Dopo la parata, la principessa ha incontrato alcuni veterani e ha partecipato anche alla consegna di medaglie a reduci dell'Iraq.