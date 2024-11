Sanremo 2025: Alessandro Cattelan co-conduttore della serata finale di sabato 15 febbraio Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'annuncio del direttore artistico Carlo Conti che ha scelto il collega anche per Sanremo Giovani e DopoFestival

Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Lo ha annunciato il direttore artistico della manifestazione, Carlo Conti, in occasione della presentazione di Sanremo Giovani, al via domani in seconda serata su Rai2, con la conduzione proprio di Cattelan. Cattelan e il futuro a Sanremo Sull'ipotesi di guidare in solitaria la kermesse canora in futuro, Cattelan è apparso prudente: "Condurre Sanremo? La cosa più probabile è che non lo farò mai, per vari motivi. Sarei in grado di farlo? Probabilmente sì. Sarei la persona più adatta? Magari anche no. Per condurre Sanremo serve una persona molto brava e larga. Carlo Conti è una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro, ma sono un po' di nicchia, che non vuol dire essere sfigati, ma essere sinceri verso se stessi prima di tutto. Ogni cosa che faccio, però, rischia di essere svilita e questo crea un equivoco. Si può fare un bel lavoro ed essere contenti del proprio lavoro anche senza fare Sanremo, Sanremo non è necessariamente il punto di arrivo. Vorrei sfatare la convinzione che si faccia tutto per poi approdare lì". Cattelan ha proseguito spiegando: "Se mi chiameranno, benissimo, ma non è detto che succeda. Vorrei uscire dall'equivoco per cui faccio questo in attesa di fare Sanremo". Sanremo Giovani: cosa è e come funziona Domani, 12 novembre in seconda serata su Rai 2, andrà in onda il primo dei cinque appuntamenti del talent pensato per scoprire i 6 finalisti che approderanno alla finalissima di Sanremo Giovani. Il programma andrà in onda dalla Sala A di Via Asiago con la conduzione di Alessandro Cattelan e la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda). Cattelan condurrà il DopoFestival Alessandro Cattelan era già stato designato da Conti come conduttore del DopoFestival, che tornerà in onda dopo lo stop degli scorsi anni. Lo show andrà in onda subito dopo le cinque serate. Ricordiamo che Sanremo 2025 è in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Argomenti

Alessandro Cattelan Carlo Conti DopoFestival Sanremo 2025 Sanremo Giovani

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti