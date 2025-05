"Una Domenica in corale": ecco la novità per la nuova stagione tv. Riconfermata Mara Venier

Preparatevi ad una Domenica In rinnovata, ma sempre nel segno della tradizione. Corale. A condurre la prossima edizione Mara Venier, amatissima dal pubblico, che conosce perfettamente quel format.

Zia Mara nell'ultima puntata di Domenica in si è lasciata andare commovendosi quando ha salutato suo marito Nicola con un "Ti amo". Un momento bellissimo. Una vera e propria ondata di amore per lei dopo l'ultima puntata.

IL RACCONTO SULLE COLONNE DEL CORRIERE DELLA SERA

«Ogni volta lo dico assolutamente convinta, ma ormai so che lavorare fa molto bene nei momenti difficili. La verità sull’anno prossimo? Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma», dice al Corriere la Venier.

«Stiamo cercando di costruire una “Domenica in” diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo», continua.

Ed è subito toto-nomi: chi potrebbe arrivare nella Domenica in allargata? Mistero, per adesso. «Vorrei una squadra un po’ come quella dei miei inizi (Luca Giurato, Monica Vitti, don Mazzi). Così si chiude un cerchio», conclude Mara Venier.

TOTO- NOMI: CHI SARA' NELLA SQUADRA DI DOMENICA IN?

Rebus nomi. Chi sarà in squadra nella nuova edizione di Domenica in? Chi accompagnerà Mara Venier in quella che sarà un'edizione corale, rinnovata? Mistero, per adesso. Anche il grande Renzo Arbore, maestro per antonomasia di radio e tv, ha detto di aspettare Mara per la prossima stagione di Domenica in. «Lui è il primo a dirmi: vai avanti. È lui il mio più grande fan», racconta al Corriere la conduttrice.