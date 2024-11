Mara Venier lascia "Domenica in"? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto...

E' la regina della tv, la regina della domenica. Da sempre. Mara Venier, zia Mara per tutti i telespettatori, è alla conduzione del programma domenicale di Rai1 che va benissimo in termini di ascolti.

Ora la Venier si confessa a Francesca Fagnani, conduttrice di Belve su Rai2. E, stando agli spoiler, ha detto che Stefano De Martino (attualmente al timone di Affari tuoi su Rai1) potrebbe essere l'erede domenicale quando la Venier deciderà di lasciare il programma.

Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamente Domenica In. Stefano De Martino potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione

DOMENICA IN, UN PROGRAMMA DI SUCCESSO GRAZIE A MARA VENIER

Il successo di Domenica in è sicuramente firmato Mara Venier, che lo ha condotto più di chiunque altro personaggio della televisione. Anche nel periodo più difficile: la pandemia del 2020, quando lei era in tv in diretta in solitaria - senza ospiti - a fare compagnia agli italiani chiusi in casa. Un momento indimenticabile, dove sicuramente la Venier ha saputo mixare informazione con tanti volti del mondo scientifico e personaggi della tv, musica o cinema.

IL PERIODO LONTANO DALLA TV

Per un periodo la Venier è stata lontano dalla tv, ma il pubblico l'ha sempre chiamata e voluta essendo un volto amatissimo dagli italiani. E lei, sempre nel corso dell'intervista di Francesca Fagnani, ha detto:

Quando io non c’ero non la guardavo. Era qualcosa che mi apparteneva, qualcosa che mi ha dato tanto. Ogni volta che sono stata mandata via rimaneva sempre un po’ di amarezza. Diciamo che non ho gradito il modo, sono stata un po’ umiliata. […] Sono rimasta delusa da tante persone che ho aiutato. Chissà perché spariscono. Posso dire però chi mi ha dato una mano in quei momenti: Maria De Filippi

L'ANEDDOTO LEGATO AL PASSATO

Poi Mara Venier racconta un aneddoto legato al passato. E dice:

Quando guardo le foto di me a vent’anni dico ‘poverina’. Perché era un periodo terribile. Sono accadute delle cose nella mia vita alle quali non ho saputo reagire e per cui mi hanno potuto fare del male, del male vero. Mi riferisco a una violenza che mi è stata fatta, una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire. […] Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno. Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire. Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità

LEGGI ANCHE - Mara Venier nel nuovo film di Ferzan Ozpetek: "E' entrato meravigliosamente nella mia vita"



RIASCOLTA "NON STOP NEWS" CON MARA VENIER