Sanremo 2025, l'energia di Jovanotti travolge l'Ariston. E Tamberi annuncia che andrà alle Olimpiadi del 2028

"È proprio bello il Festival di Sanremo, è bellissimo essere qua". È emozionato Jovanotti, arrivato sul palco dell'Ariston dopo una corsa scatenata tra ballerini e musicisti. Una folla colorata che ha travolto Sanremo, tra tamburi e cori sulle note de L'Ombelico del mondo. È lui l'ospite di punta della prima serata della 75esima edizione. Completo dorato, solita energia, passa dalla platea, tra il pubblico che lo trattiene e sembra non volerlo mandare via. Il medley è con alcuni dei suoi più grandi successi, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, I love you Baby, Fuori Onda, A te. Jova ha ringraziato i Rockin'1000, il gruppo che lo ha accompagnato nella performance, con artisti arrivati nella cittadina ligure da tutto il mondo, accomunati dalla passione per la musica. "C'è una signora di settant'anni arrivata dalla Spagna" ha spiegato "Sanremo è la festa della musica, una passione che ci lega e unisce il Paese". Poi il saluto alla figlia Teresa, seduta tra il pubblico. "Si è fatta i capelli per stasera" ha scherzato l'artista.





IL CORPO

Poi la riflessione sul corpo, dopo l'incidente in bici a Santo Domingo, che aveva costretto Jovanotti a uno stop. Ma che gli ha dato anche l'ispirazione per un nuovo album,Poi la lettura di un brano scritto da un amico scomparso 5 anni fa, il filosofo Franco Bolelli, insieme ad un ospite d'eccezione: Gianmarco Tamberi.





TAMBERI E LE OLIMPIADI DI LOS ANGELES

Anche il campione olimpico di salto in alto ha avuto problemi di salute nel corso delle scorse Olimpiadi, quelle di Parigi.ha detto Tamberi. Ma adesso è pronto a guardare avanti, decisamente: Gimbo ha annunciato proprio sul palco dell'Ariston che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.





L'OMAGGIO A SAMMY BASSO

E non è mancato un ricordo di Sammy Basso, scomparso recentemente. Fu ospite di Sanremo proprio in un festival di Carlo Conti e spesso andò nei concerti di Jovanotti. Un abbraccio alla sua famiglia è arrivato direttamente dal palco dell'Ariston.