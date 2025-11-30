Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti

L'attesa entra nel vivo, perché dopo settimane di indiscrezioni e toto-nomi, il cast è ufficiale. Carlo Conti, che per la quinta volta sarà direttore artistico e conduttore del Festival, ha appena annunciato i nomi, nel corso del Tg1 delle 13.30. Saranno trenta i big in gara a Sanremo 2026.





LA LISTA DEI BIG

ha esordito Carlo Conti. Poi la lista. A calcare il palco saranno:



- Tommaso Paradiso

- Chiello

- Serena Brancale

- Fulminacci

- Ditonellapiaga

- Fedez e Masini

- Leo Gassman

- Sayf

- Arisa

- Tredici Pietro

- Sal Da Vinci

- SamuraI J

- Malika Ayane,

- Luchè

- Raf

- Bambole di Pezza

- Ermal Meta

- Nayt

- Elettra Lamborghini

- Michele Bravi

- Jay-Ax

- Enrico Nigiotti

- Maria Antonietta e Colombre

- Francesco Renga

- Mara Sattei

- Lda e Aka7

- Dargen D'Amico

- Levante

- Eddie Brock

- Patty Pravo





"GRANDISSIMO FERMENTO"





IL FESTIVAL, DAL 24 AL 28 FEBBRAIO Nel corso della serata del 14 dicembre di Sarà Sanremo, Carlo Conti svelerà poi i titoli dei brani. L'appuntamento con la kermesse, sarà invece dal 24 al 28 febbraio. Uno spostamento, rispetto ai tradizionali primi giorni di febbraio, per far spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Resta lo stesso, invece, il programma delle cinque serate: quattro saranno dedicate alle esibizioni dei big e alle cover, la quinta decreterà il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Nel corso della serata del 14 dicembre di, Carlo Conti svelerà poi i titoli dei brani. L'appuntamento con la kermesse, sarà invece dal 24 al 28 febbraio. Uno spostamento, rispetto ai tradizionali primi giorni di febbraio, per far spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Resta lo stesso, invece, il programma delle cinque serate: quattro saranno dedicate alle esibizioni dei big e alle cover, la quinta decreterà il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

ha sintetizzato Carlo Conti, augurandosi che quella del 2026 possa replicare la fortunata edizione dello scorso anno,