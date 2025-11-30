Sanremo 2026, ecco i nomi dei 30 Big in gara. Il tradizionale annuncio di Carlo Conti
30 novembre 2025, ore 15:54
Il conduttore e direttore artistico del Festival ha svelato chi salirà sul palco della 76ª edizione, dal 24 al 28 febbraio. Da Fedez e Masini a Patty Pravo
L'attesa entra nel vivo, perché dopo settimane di indiscrezioni e toto-nomi, il cast è ufficiale. Carlo Conti, che per la quinta volta sarà direttore artistico e conduttore del Festival, ha appena annunciato i nomi, nel corso del Tg1 delle 13.30. Saranno trenta i big in gara a Sanremo 2026.
LA LISTA DEI BIG"È una gioia per me essere qua" ha esordito Carlo Conti. Poi la lista. A calcare il palco saranno:
- Tommaso Paradiso
- Chiello
- Serena Brancale
- Fulminacci
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
- Leo Gassman
- Sayf
- Arisa
- Tredici Pietro
- Sal Da Vinci
- SamuraI J
- Malika Ayane,
- Luchè
- Raf
- Bambole di Pezza
- Ermal Meta
- Nayt
- Elettra Lamborghini
- Michele Bravi
- Jay-Ax
- Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Francesco Renga
- Mara Sattei
- Lda e Aka7
- Dargen D'Amico
- Levante
- Eddie Brock
- Patty Pravo
"GRANDISSIMO FERMENTO""C'è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi" ha sintetizzato Carlo Conti, augurandosi che quella del 2026 possa replicare la fortunata edizione dello scorso anno, "con la speranza di aver ampliato il più possibile il ventaglio di gusti per tutti gli spettatori, che vivono la kermesse come una partita della nazionale".
IL FESTIVAL, DAL 24 AL 28 FEBBRAIONel corso della serata del 14 dicembre di Sarà Sanremo, Carlo Conti svelerà poi i titoli dei brani. L'appuntamento con la kermesse, sarà invece dal 24 al 28 febbraio. Uno spostamento, rispetto ai tradizionali primi giorni di febbraio, per far spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Resta lo stesso, invece, il programma delle cinque serate: quattro saranno dedicate alle esibizioni dei big e alle cover, la quinta decreterà il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo.
