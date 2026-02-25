Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”, racconta a RTL 102.5 la prima serata del Festival

Elettra Lamborghini è stata ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare come ha vissuto la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esordio alla kermesse nel 2019, con il brano “Musica (e il resto scompare)", quest’anno l’artista gareggia con “Voilà”, brano scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà. “Voilà” è un viaggio su una cabrio senza targa, quando si è innamorati e si hanno gli occhi che paiono amarene, si litiga ma alla fine si finisce a ballare sotto le stelle. Ai microfoni di RTL 102.5, Elettra Lamborghini ha raccontato: «Io sono contenta dell’esibizione di ieri sera, ci ho messo un po’ a realizzare. Per un’oretta non ho capito più niente, ma sono contenta. Preferirei cantare stasera però, via il dente via il dolore. Nel brano cito Raffella Carrà e quando mi chiedono cosa mi piaceva di lei, ho una lista infinita di cose da dire. Lei era di Bologna, come me, abbiamo condiviso un programma insieme, che è The Voice, e lei sapeva cantare, ballare, ha sdoganato la sessualità con “A far l’amore comincia tu”, ma soprattutto non ha mai detto una parola fuori posto e questa positività mi piace sempre tantissimo». E sul FantaSanremo commenta: «Io sono un diesel, è importante non fare tutto subito ma quest’anno volevo dare una grande importanza al brano, non so se si è notato. I prossimi giorni sono pronta a battere il cinque alla statua e a fare punti per il Fanta Sanremo».





IL DUETTO CON LE LAS KETCHUP

In occasione della serata dedicata alle cover di venerdì 27 febbraio, Elettra Lamborghini si esibirà con le LAS KETCHUP, sulle note della hit “Aserejé”, brano uscito nel 2002. “Aserejé” è stato un vero e proprio tormentone estivo in tutto il mondo, vendendo milioni di copie e raggiungendo la prima posizione in praticamente tutte le classifiche in cui il brano fu pubblicato. Molto prima dell’esistenza di TikTok e dei social, la coreografia divenne virale ovunque grazie alle esibizioni televisive, restando nella memoria collettiva fino ad oggi. «È un pezzo iconico, avevo altre opzioni ma mi piaceva l’idea di portare, compresa me, quattro donne sul palco. Nonostante siano passati più di vent’anni, loro sono pazzesche, sono carinissime e umili ed è una cosa che mi piace molto. Mi fa molto piacere cantare con le LAS KETCHUIP, io amo il mondo latino e per me è un’occasione incredibile» spiega Elettra Lamborghini in diretta su RTL 102.5.



