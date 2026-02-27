Sanremo 2026, Enrico Nigiotti e Alfa presentano a RTL 102.5 la cover di “En e Xanax”, con cui si esibiranno nella serata cover

Enrico Nigiotti e Alfa sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare le loro emozioni in attesa della serata cover del Festival di Sanremo 2026, in cui porteranno sul palco “En e Xanax”, brano iconico di Samuele Bersani, uno dei cantautori più profondi e sensibili della musica italiana. Una canzone che racconta come la chimica umana, quella che nasce dall’incontro e dall’abbraccio di due fragilità, possa essere più potente di qualsiasi chimica farmacologica: En e Xanax diventano così due persone che, unite, trasformano l’amore in una forza condivisa. Ai microfoni di RTL 102.5, Enrico Nigiotti ha raccontato: «Devo dire che a me piace molto la canzone di Sal Da Vinci. Io ho già vinto portando un pezzo così sul palco di Sanremo. Stasera faremo una cosa molto bella e sono veramente contento che Alfa abbia accettato la mia proposta. Stasera ci emozioniamo!»





«Siamo pronti, del resto Sanremo è Sanremo. Io ed Enrico ci conosciamo da un po’. La prima volta che ci siamo visti è stato in studio per scrivere una mia canzone, perché oltre ad essere un grande cantautore è un grande autore. Quindi da lì siamo rimasti in rapporto, così è nata la nostra amicizia. Poi mi ha chiesto di cantare questa canzone con lui, che è veramente un capolavoro di Bersani ed è l’occasione giusta per proporla anche ad un pubblico più giovane che magari se l’è persa» ha aggiunto Alfa in diretta su RTL 102.5.





“OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE” E IL NUOVO ALBUM

Enrico Nigiotti è tornato al Festival di Sanremo per presentare “Ogni volta che non so volare”, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Un amore che accoglie le fragilità, dà forza nei momenti di difficoltà e ricorda quanto sia umano cadere e rialzarsi grazie alle persone che ci restano accanto. Un messaggio semplice e diretto, che invita a riscoprire l’autenticità in un mondo spesso più attento all’apparenza. “Ogni volta che non so volare” farà parte del suo sesto album in studio, che si intitolerà "Maledetti Innamorati" e verrà pubblicato il 13 marzo. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione. Un periodo fatto di cambiamenti, in cui lo sguardo sul mondo, sugli affetti e su sé stesso ha iniziato a mutare. È un tempo che arriva dopo la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva, di riscrivere le priorità e di restituire valore alle cose essenziali.



