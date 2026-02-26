Sanremo 2026, Fedez e Masini raccontano a RTL 102.5 la nascita della loro collaborazione

Fedez e Marco Masini sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare le prime impressioni sul loro brano in gara al Festival di Sanremo 2026, intitolato “Male necessario”. L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati lo scorso anno, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana: “Bella Stronza”. Ai microfoni di RTL 102.5, Fedez ha spiegato: «Quello che credo, e mi auguro, sia arrivato più di tutti sia il tema della canzone, di come gli eventi avversi della vita vanno accolti così come le cose positive della vita. Noi ovviamente abbiamo messo la nostra storia nella canzone, ma abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e abbiamo capito quanto sia una storia di tutti». «Inoltre non c’è un’età per vivere né il dolore, né la felicità, né l’odio, né l’amore. L’età non conta e quindi il fatto di aver unito i nostri percorsi artistici, a mio parere, fa sì che possa arrivare a tre generazioni diverse. È bello così perché la vita regala dolori e chi sa vivere il dolore riesce ad arrivare alla felicità con molta più forza, molto più coraggio e consapevolezza» aggiunge Masini.





LA NASCITA DELLA COLLABORAZIONE

Nel corso di “The Flight”, Fedez ha rivelato come è nata la collaborazione tra lui e Masini per Sanremo 2026: «È venuta a me l’idea della collaborazione, sulla base dell’esperienza del duetto dell’anno scorso (a Sanremo, ndr.). Ci siamo trovati molto bene in studio, le nostre due squadre si sono unite e ci tengo a ringraziare tanto i nostri team perché questo brano è anche loro. Sanremo è un'esperienza piena, motivo per il quale ti forma, soprattutto caratterialmente dal punto di vista della performance. Io, se guardo ai miei pregressi Festival, vedo proprio un'evoluzione nel potermi godere questa esperienza, ci è voluto un po' per arrivarci». «Noi abbiamo la fortuna di imparare qualcosa l'uno dall'altro, di concentrarci con maggior lucidità, cercando di apprendere quello che magari l'altro trasmette, che nel mio caso magari verso di lui è un certo tipo di tranquillità. Mentre invece io da lui prendo l'emozione, la vivo come una sorta di novità, vivere questo senso di curiosità e di essere dolcissimo, perché per me lui è dolce quando sale sul palco. E questa cosa mi gasa tantissimo, perché poi quando io entro con la mia voce un po' più aggressiva e nella parte più alta, credo che le due cose insieme possano regalare al pubblico tutta l'emozione di questa canzone» prosegue Marco Masini.





LA SERATA COVER

In occasione della serata dedicata alle cover, Fedez e Marco Masini porteranno sul palco una re-interpretazione di “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini, accompagnati dal violoncellista più celebre e carismatico della scena musicale internazionale, Stjepan Hauser. «La scelta delle cover è stata forse la più difficile, sia da un punto di vista tecnico e di produzione, che da un punto di vista emotivo. Abbiamo avuto la fortuna di avere il benestare da Gianna Nannini, che è molto selettiva, e questa cosa ci ha dato la spinta finale per scegliere “Meravigliosa creatura”» conclude Marco Masini.



