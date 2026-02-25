Sanremo 2026, LDA e AKA 7EVEN presentano “Poesie clandestine” a RTL 102.5: “Dopo questa canzone abbiamo deciso di fermare i nostri progetti e realizzare un album insieme”

LDA e Aka 7even sono stati ospiti sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per presentare il loro brano in gara, dal titolo “Poesie clandestine”, e per raccontarci come hanno vissuto la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Scritto da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (Aka 7even), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino, e prodotto da Noya, il brano parla di un amore carnale, un amore viscerale, un amore intenso ma al tempo stesso fuggitivo: un legame che non riesce mai a trovare una forma stabile, pur venendo vissuto con assoluta pienezza. Ai microfoni di RTL 102.5, LDA ha raccontato: «Dopo ieri, speriamo di essere tra i primi ad esibirsi stasera, almeno possiamo andare a dormire e recuperare qualche ora di sonno. Noi viviamo insieme e devo dire che Aka cucina molto bene, ma mi sveglia in modo molto crudele a volte. In tanti erano partiti prevenuti su di noi, credo perché siamo giovani, non so, ma credo che dopo ieri sera abbiamo cambiato l’idea di alcune persone». «Luca è molto leale ed è diretto con me e io ho bisogno di avere nella mia vita persone dirette, un difetto però è che dorme a qualsiasi ora. Partono prevenuti con noi magari anche perché veniamo da un talent, ma io dissi a Luca che è la musica che parla per noi, siamo qui per questo e questo faremo» aggiunge Aka 7even.





LA SERATA DELLE COVER CON TULLIO DE PISCOPO

Durante la serata delle cover, gli artisti condivideranno il palco del Teatro Ariston con una vera leggenda della musica italiana: Tullio De Piscopo. Insieme porteranno una rilettura speciale di “Andamento Lento”, iconico brano firmato dallo stesso De Piscopo, che ha attraversato generazioni e continua a essere un simbolo senza tempo della musica italiana.





“POESIE CLANDESTINE”: L’ALBUM DEI DUE ARTISTI

La partecipazione dei cantanti e amici al Festival di Sanremo 2026 rappresenta il punto di partenza dei due artisti, un percorso condiviso che li unisce in un unico progetto: esce il 6 marzo l’omonimo album. L’album “Poesie Clandestine”, composto da 10 brani, prende forma dalla connessione umana, ancor prima che artistica, tra LDA e Aka 7even, cresciuta nel tempo tra vicinanza, vita condivisa e uno scambio spontaneo e continuo di suoni, idee e prospettive. Il progetto nasce tra le mura di casa, in modo spontaneo e naturale. “Poesie Clandestine” è un album che parla d’amore, con sonorità che affondano le radici nella musica napoletana e nel cantautorato italiano, aprendosi a influenze più moderne. Un percorso creativo vissuto con leggerezza e autenticità, capace di portare in superficie anche le emozioni più intime. «Io avevo il disco già pronto e un paio di mesi fa doveva uscire un mio singolo, poi io e Luca siamo andati in studio ed è nata “Poesia clandestina”. Quindi abbiamo fermato entrambi i nostri progetti. Insieme siamo questo e quello che sentirete nel disco. È un disco molto variegato, abbiamo fatto il disco in 13 giorni e abbiamo fatto 17/18 brani. Scrivevamo davvero dappertutto» spiega LDA. «In quei giorni abbiamo fatto tanti brani diversi, alcuni nati in studio, alcuni in casa, ovunque. Se una strofa non ci piace, ce lo diciamo e nessuno dei due attacca l’altro, proprio perché ci teniamo a vicenda ed è giusto dire la propria opinione. Abbiamo tanta stima l’uno per l’altro» conclude Aka 7even.



