Sanremo 2026, The Kolors a RTL 102.5: “Raf è un nostro riferimento, per noi è un onore salire sul palco di Sanremo con lui”

I The Kolors sono stati ospiti sul radio tuck di RTL 102.5 a Sanremo in compagnia di Matteo Campese. La band è stata protagonista del Suzuki stage in piazza Colombo nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. In diretta radiofonica The Kolors hanno commentato: «Da quando ci hanno invitato a esibirci abbiamo lavorato per rendere questa performance un vero e proprio biglietto da visita per chi non ci conosce dal vivo. Abbiamo riarrangiato i pezzi in stile Motown, con fiati funk e con ballerini ai quali abbiamo messo addosso degli strumenti, così da coinvolgerli completamente nel contesto. Siamo felici della performance di ieri, ci sono arrivati messaggi da tutti e anche in piazza si percepiva entusiasmo. Anche dal punto di vista estetico era tutto in linea».

LA SERATA COVER

Stasera The Kolors torneranno a Sanremo come ospiti dopo aver partecipato in gara alla kermesse canora lo scorso anno con il brano ‘Tu con chi fai l’amore’. La band si esibirà in duetto con Raf con il brano ‘The Riddle’ di Nik Kershaw, canzoni manifesto degli anni 80 nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999.

A RTL 102.5 The Kolors commentano l’invito di Raf, figura di riferimento nel loro percorso artistico: «Siamo onorati dell’invito di Raf a cantare con lui per la serata cover. Raf per noi è da sempre un riferimento, la decade che ci ha ispirati di più è quella di “Self Control”, quindi per noi si chiude un po’ un cerchio. Quando è uscita “Cabriolet Panorama” non conoscevo Raf di persona, mi sono fatto dare il suo numero dalla casa discografica e gli ho detto che stavamo per uscire con un brano ispirato alle melodie di “Self Control”, e lui è stato felicissimo anche solo del fatto che lo avessimo avvisato. Da lì è iniziata un’amicizia. Abbiamo già cantato insieme, ma farlo a Sanremo è sempre qualcosa di incredibile. Raf ci ha chiamato e ovviamente per noi è come se ci avesse chiamato un’icona assoluta: per l’identità dei The Kolors ha più senso stare con Raf che con altri idoli più personali. Era tutto coerente e perfetto. La canzone la sceglie l’artista in gara, è lui che guida il brano ed è lui che chiama l’ospite».

IL RITORNO SUL PALCO DI SANREMO

Ospiti della prima radio d’Italia i The Kolor parlano anche del ritorno sul palco di Sanremo non in gara ma come ospiti. «Essere ospiti e non in gara è molto più rilassante. Gli artisti che partecipano a Sanremo si dividono in due categorie: quelli che vogliono vincere e quelli che vogliono partecipare per presentare un progetto a tutta Italia e sfruttare la potenza del palco di Sanremo. Noi siamo nel secondo gruppo. Negli ultimi Sanremo che abbiamo fatto eravamo in un mood più vacanziero: l’abbiamo fatto per dare inizio a un pezzo che poi avrebbe dovuto avere vita dopo il Festival, e devo dire che questo ci fa vivere l’esperienza un po’ meglio. Quando vieni con l’idea di voler vincere, hai solo da perdere».