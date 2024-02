Sanremo, studente di 17 anni muore investito da un tir: fermato l'autista

È stato rintracciato l’autista del tir che questa mattina, poco prima delle otto, a Bussana ha travolto due ragazzi, fratelli di 17 e 15 anni, mentre si stavano recando a scuola. Il ragazzo è morto in ospedale, mentre la sorella è in gravi condizioni a causa dei numerosi politraumi riportati nell’incidente.

SANREMO, MORTO IL 17ENNE INVESTITO DA UN TIR

Secondo le prime ricostruzioni, i due fratelli erano da poco scesi dall’autobus quando sono stati investiti e schiacciati contro un muretto da un mezzo pesante. Stavano camminando lungo un muro quando il tir li ha travolti mentre si recavano a scola, nella zona del mercato dei fiori. È successo a Bussana, frazione di Sanremo, lungo una bretella sprovvista di marciapiede. L’autista si è immediatamente dato alla fuga: attraverso il racconto di un testimone, che ha fornito una descrizione del tir, le forze dell’ordine hanno rintracciato l’uomo, che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Il conducente del camion aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale: attualmente si trova all’ospedale per gli esami medici di rito, tossicologico e alcol test, mentre il mezzo, provvisto di targa rumena, è stato posto sotto sequestro.

GRAVISSIME LE CONDIZIONI DELLA RAGAZZA

Dopo la fuga del mezzo, ad allertare i paramedici sarebbe stato un automobilista che, transitando vicino al luogo dell’incidente, ha trovato i due ragazzi in una pozza di sangue. I giovani sono stati subito trasportati in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo: il 17enne è morto in sala operatoria, mentre la ragazza è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto con il tir. “Non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia. Proclamerò sicuramente il lutto cittadino”, ha commentato il sindaco di Triora, comune dove lavora il padre dei ragazzi, Massimo di Fazio.