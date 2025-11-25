Sarah Toscano a RTL 102.5: “Nel mio primo album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire”

Sarah Toscano è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, per presentare “MET GALA”, il suo primo album. Con “MET GALA” Sarah Toscano sceglie di raccontarsi senza filtri, attraverso brani che rispecchiano diversi lati della sua personalità e che presentano un mood ogni volta diverso. Dalle atmosfere più romantiche e malinconiche, a quelle più positive e luminose, l’artista mette a nudo la propria essenza, affiancando momenti di confidence e spensieratezza a note più introspettive e delicate. “MET GALA” è il primo, vero biglietto da visita dell’artista, che si mostra in tutte le sue preziose sfaccettature, tra elementi autobiografici e racconti universali in cui tutta la sua generazione può facilmente riconoscersi. Questo album nasce dopo un anno di ricerca e sperimentazione in studio, e porta con sé la voglia di continuare a esplorare nuove strade musicali. Il progetto è anche un augurio personale, un invito a guardare con fiducia al futuro, verso un percorso sempre più luminoso in mezzo a tutte le stelle che già partecipano a questa brillante festa. Ai microfoni di RTL 102.5, Sarah Toscano ha raccontato: «Sono contenta, ho un team che crede molto in me. In quest’album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire. La cosa bella delle canzoni è che io so quello che ho scritto, mentre le altre persone non sanno cosa sto raccontando, quindi ognuno se la gioca come vuole. Ci sono tante cose di cui ho parlato nelle canzoni di cui le persone non sanno cosa sto intendendo con quella determinata parola magari. Non ho paura di raccontarmi ed è un po’ una liberazione scrivere delle cose che ti stanno succedendo quando stai male o ti accade qualcosa di bello. Però non mi nascondo, anzi, il contrario. M piace mettere delle chicche e delle cose nascoste nelle canzoni, che so solo io o le persone che mi sono vicine».





IL PRIMO DISCO DI SARAH TOSCANO E IL RAPPORTO CON LA SCUOLA

“MET GALA” contiene 10 brani, tra cui i già pubblicati “Amarcord”, presentato sul palco di Sanremo 2025, “Semplicemente” featuring Mida, sigla della serie Netflix “RIV4LI”, “Taki” e “Tacchi (Fra le dita)”. Gli inediti sono “Met Gala”, title track del progetto, “Desco”, “Maledetto ti amo”, “Dopo di te”, “Caos” e “Match Point”. L’album è stato presentato live durante le date dal vivo nei club di Milano e Roma, che hanno registrato il sold out, il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue. «Durante “Amici” non hai la possibilità di studiare e sei focalizzato su quello, a me manca il quinto anno delle superiori del liceo linguistico. Non vedo l’ora di finire la scuola, ci tengo particolarmente anche perché sono una abbastanza secchiona. Andavo benissimo e avevo una bellissima media. L’anno scorso con tutto quello che ho fatto e Sanremo non sono riuscita a finire, nonostante avessi iniziato. Quest’anno mi ci metto, tra patente e maturità farò tutto» ha spiegato Sarah Toscano in diretta su RTL 102.5, parlando del suo percorso scolastico.



