Sarah Toscano e il suo esordio al Festival di Sanremo: “È stato bellissimo, sono scesa dal palco felice e soddisfatta”

Si intitola “Amarcord” il brano con cui Sarah Toscano, la giovane promessa del panorama pop italiano, gareggia alla 75ª edizione del Festival di Sanremo. “Amarcord” è scritto da Sarah Toscano insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal pluripremiato team ITACA fondato da Merk & Kremont. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fabrizio Ferrari, il Conte Galè, Paola Di Benedetto e Virginia Tscahng, la giovane cantante ha raccontato le emozioni del suo esordio al Festival della canzone italiana di ieri sera: «È stato bellissimo, veramente bello. Avevo un po’ d’ansia prima di salire però una volta arrivata lì, un p’ è diminuita. Sono scesa dal palco felice e soddisfatta, quindi sono contenta. Mi hanno dato della Sailor Moon per il look della mia esibizione, ma anche Winx va bene, siamo lì. I miei genitori sicuramente verranno a vedermi nella serata delle cover e mia sorella è con me per tutta la settimana».





“Amarcord”

«Il titolo “Amarcord” riprende comunque il fatto che tutti abbiamo dei ricordi, anche a 10 anni, quindi alla fine è una cosa generale. Ho 19 anni, ho molta energia e tanta, tantissima voglia di fare. Tra gli autori del singolo ci sono anche io. Mi piace scrivere perché così le canzoni le sento molto più mie. Amo scrivere e penso che nell’album non ci sarà una canzone che non ho scritto. Uno dei pezzi a cui sono più legata di quello che ho scritto parla dell’amore in una maniera platonica felice ed è il primo pezzo felice che scrivo d’amore, di solito sono tutte cose finite male ma la guardo bene e so che qualcosa succederà» ha raccontato Sarah Toscano ai microfoni di RTL 102.5 in merito al singolo con cui ha fatto il suo esordio al Festival di Sanremo.





Il tour

Sarah Toscano si prepara a tornare sui palchi di Milano e Roma a ottobre 2025 per due live nei club di queste importantissime città: sabato 18 ottobre 2025 si esibirà ai Magazzini Generali di Milano, mentre sabato 25 ottobre porterà la sua musica a Roma, presso Largo Venue.