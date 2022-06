Sassari, morta neonata di 5 giorni partorita in casa a Burgos, forse la madre è stata picchiata

Sarà con tutta probabilità l’autopsia a chiarire i tanti punti oscuri sulla morte di una neonata di 5 giorni avvenuta in provincia di Sassari. Tutto è successo a Burgos, un piccolo paesino di quasi 900 anime. La bimba è stata ritrovata nell’abitazione ma le circostanze non sono del tutto chiare. Gli investigatori infatti stanno mantenendo il massimo riserbo. Tra le poche notizie fino ad ora trapelate, c’è l’età della madre che ha solo 23 anni, secondo quanto riporta oggi il sito del quotidiano L’Unione Sarda. La bimba sarebbe stata partorita in casa e non è chiaro se alla nascita fossero presenti altre persone. L’allarme è scattato dopo che la donna ha chiamato il 118 perché non si sentiva bene. All’arrivo nell’abitazione i sanitari hanno trovato il corpicino e hanno allertato i carabinieri mentre la 23enne è stata ricoverata in ospedale. Sempre secondo il quotidiano sardo, ci sarebbero elementi che avvalorerebbero l’ipotesi che la madre della bimba possa esser stata picchiata. Sulle cause e la data decesso della bambina resta l’incertezza: non si esclude che possa esser avvenuto prima del parto o immediatamente dopo, forse sabato scorso. Dunque il cadavere sarebbe rimasto nell’appartamento per giorni. Sembra invece tramontare la prima pista investigativa che riteneva la neonata morta di inedia.

Autopsia

Su tutti questi elementi dovrà far chiarezza il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, che ieri ha aperto un fascicolo e ha già disposto l’esame autoptico che sarà effettuato nelle prossime ore. Alle indagini partecipano i carabinieri della Compagnia di Bono e i colleghi del Comando provinciale di Sassari. A loro spetterà il compito di raccogliere le testimonianze dei parenti e dei vicini della donna per comprendere il contesto sociale in cui è avvenuta la tragedia. A breve potrebbero scattare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.