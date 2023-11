Save The Children, in Italia oltre 3 milioni di ragazzi vivono in aree svantaggiate Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il nuovo rapporto di Save The Children, “Fare spazio alla crescita”, fotografa le condizioni di disparità in cui versano milioni di minori in Italia. Al centro dell’analisi l’accesso a spazi abitativi, scolastici e pubblici determinanti per il benessere fisico e socio-emozionale dei giovanissimi. Su 14 aree metropolitane sono stati segnalati i municipi in cui lo svantaggio sociale ed economico è più evidenziato: per la Capitale, ad esempio, si tratta di Roma delle Torri, mentre per Milano è il triangolo Forze Armate – San Siro – Baggio.

OLTRE 3 MILIONI DI RAGAZZI IN AREE SVANTAGGIATE

Quasi 13 mila minori sono senza casa o fissa dimora, mentre circa 3 milioni e 800 mila bambini e adolescenti vivono nelle 14 città metropolitane e in maggior parte nei quartieri svantaggiati e privi di spazi, stimoli e opportunità per crescere. Sono alcuni dei dati riportati nel rapporto di Save The Children, che evidenzia come milioni di minori vivano in condizioni abitative drammatiche, tra case sovraffollate o danneggiate, con umidità e scarsa illuminazione.