Save The Children, un bimbo su tre in Italia a rischio povertà

Presentato il VII Atlante dell’infanzia a rischio

Sempre più precaria la condizione dei minori in Italia: secondo i dati che sono stati raccolti nell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, quasi un minore su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale, mentre i bambini di 4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d'inverno per la mancanza di riscaldamento. Forte e drammatico il divario tra Nord e Sud. La Sicilia è la regione che detiene il triste primato dell’abbandono scolastico, mentre la Puglia è, in assoluto la regione dove ci sono più bambini poveri. Ma forti criticità sono presenti anche in alcune aree del Nord-est, tra le comunità di immigrati. Nell’Atlante si sottolinea anche che che 5 milioni e mezzo di bambini e ragazzi sotto i 15 anni vivono in aree ad alta e medio - alta pericolosità sismica. E un appello per la tutela dei più piccoli, in vista della Giornata Mondiale per l’infanzia e l’adolescenza, domenica prossima, lo ha lanciato Papa Francesco che ha chiesto alle istituzioni e alle famiglie proteggere i bambini da maltrattamenti e forme di schiavitù.

