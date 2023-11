Scampia, Mattarella: “L’università è fondamentale per il contesto sociale”

L'importanza dell'università nel contesto sociale. È quanto ha ribadito il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella sua visita alla sede universitaria della Federico II di Scampia, polo delle professioni sanitarie, seconda tappa della giornata del Presidente a Napoli in occasione degli ottocento anni della più antica università al mondo.

L’APPREZZAMENTO

"Non posso che ripetere qui - ha detto Mattarella al suo arrivo - questo sentimento, questo apprezzamento, sottolineando quanto sia importante il segnale che viene trasmesso. E il ruolo che al di là dell'immenso valore sanitario e accademico riveste questa sede universitaria avrà come irradiazione di positività dal punto di vista sociale”.





L’AUGURIO

“L'augurio più intenso - ha concluso Mattarella prima di visitare i nuovi laboratori di ricerca - ai docenti, al personale agli studenti e alle studentesse di questo insediamento universitario lanciato tra l'altro su prospettive e percorsi di grande innovazione. L'Rna è stato la base dei premi Nobel di medicina di quest'anno e quindi è particolarmente intenso il carattere di innovazione e la frontiera che vede indicato. Grazie per quanto fate e farete e auguri".





“SCAMPIA NON È SOLO GOMORRA”

Questo lo slogan intonato da alcuni balconi all'uscita di Mattarella dal polo di Scampia. Il capo dello stato ha risposto al saluto e agli applausi dei presenti, per poi entrare in auto. "Il Presidente - ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - è rimasto molto contento e anche in privato ci ha ribadito che quella fatta qui con l'università è una operazione di grande valore sociale. L'ha definita rivoluzionaria. Hanno ragione le signore, Scampia non è solo Gomorra".