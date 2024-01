Schwarzenegger fermato in dogana all'aeroporto di Monaco. Altro che "cyborg assassino" per l'attore "un poliziesco tutto da ridere"

Arnold Schwarzenegger e' rimasto in stato di fermo all'aeroporto di Monaco per un paio d'ore per non aver dichiarato all'arrivo in dogana un orologio pregiato che vuole vendere per beneficienza. "Non aveva dichiarato un prodotto importato da un paese non europeo con l'obiettivo di farlo restare in Europa. Questo processo non guarda in faccia nessuno", ha detto Thomas Meister, un portavoce delle dogane tedesche. L'ex attore è stato poi rilasciato e ha potuto proseguire il viaggio per l'Austria. È stata però avviata un'indagine per presunta evasione fiscale poiché l'orologio doveva essere venduto all'interno dell'Unione Europea. Secondo le norme dell'UE, chiunque arrivi con ''contanti o determinati oggetti di valore'' superiori a 10.000 euro deve dichiararlo.

OROLOGIO ALL'ASTA

L'orologio, un pregiato Audemars Piguet di fabbricazione svizzera, messo all'asta a Kitzbuhel, ha detto alla Cnn una fonte vicina all'attore, dovrebbe portare incassi alla Schwarzenegger Climate Initiative. L'episodio, che la fonte ha paragonato a "un poliziesco tutto da ridere", è stata una vera e propria commedia degli errori: a Schwarzy non era stato chiesto di riempire nessun modulo doganale e lui "aveva risposto alle domande dei doganieri in tutta onesta'.