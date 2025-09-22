Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Cortei. Manifestazioni di piazza. Città bloccate. Treni fermi. Traffico in tilt. Trasporto pubblico locale congestionato. Anche gli influencer, migliaia, decidono di aderire allo sciopero di oggi, indetto dai sindacati di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Intanto, sui social circola un messaggio diffuso da molti influencer:



"Sciopero (anche) della divulgazione e degli influencer. Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a: parlare di G4z4 oppure semplicemente (a postare, ndr) uno schermo nero o a non postare nulla"

ADESIONE MASSICCIA ALLO SCIOPERO DI OGGI

Sindacati. Gente comune. Studenti. Pensionati. L'adesione allo sciopero di oggi è massiccia. Ma per la prima volta si schierano sui social molti influencer che non si erano mai esposti.



Anche i cantanti scendono in piazza. Brunori Sas Intanto, cosentino, lancia un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione per Gaza a Cosenza alle 17:30. Elisa Toffoli scende in piazza a Trieste, come si può notare dalle Ig stories sul suo profilo.

IL CORTEO PRO PALESTINA BLOCCA L'AUTOSTRADA A BOLOGNA

Il corteo per Gaza, organizzato da sindacati di base e studenti, è entrato sulla tangenziale di Bologna e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo, che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale.

SCONTRI A MILANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE CENTRALE

Giornata complessa in tutta Italia. Si registrano scontri nella galleria della Carrozze alla stazione centrale di Milano. Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza - secondo quanto riporta l'Ansa - ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia, che ha cercato di respingerli con cariche di alleggerimento e ora ha chiuso i cancelli di ingresso della stazione.

