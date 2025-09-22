Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Sciopero degli influencer: ecco quello che sta accadendo in queste ore in Italia

Francesco Fredella

22 settembre 2025, ore 15:15

Tantissimi utenti in Rete decidono di fermarsi in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza

Cortei. Manifestazioni di piazza. Città bloccate. Treni fermi. Traffico in tilt. Trasporto pubblico locale congestionato. Anche gli influencer, migliaia, decidono di aderire allo sciopero di oggi, indetto dai sindacati di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

LEGGI ANCHE - Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti”

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL

Intanto, sui social circola un messaggio diffuso da molti influencer:

"Sciopero (anche) della divulgazione e degli influencer. Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a: parlare di G4z4 oppure semplicemente (a postare, ndr) uno schermo nero o a non postare nulla"

ADESIONE MASSICCIA ALLO SCIOPERO DI OGGI

Sindacati. Gente comune. Studenti. Pensionati. L'adesione allo sciopero di oggi è massiccia. Ma per la prima volta si schierano sui social molti influencer che non si erano mai esposti.  

Anche i cantanti scendono in piazza. Brunori Sas Intanto, cosentino, lancia un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione per Gaza a Cosenza alle 17:30.  Elisa Toffoli scende in piazza a Trieste, come si può notare dalle Ig stories sul suo profilo. 

IL CORTEO PRO PALESTINA BLOCCA L'AUTOSTRADA A BOLOGNA

Il corteo per Gaza, organizzato da sindacati di base e studenti, è entrato sulla tangenziale di Bologna e l'ha di fatto bloccata. Alcuni manifestanti sono entrati anche con fumogeni e bandiere sull'Autostrada, interrompendo il traffico. Il presidio di polizia posto a metà di via Stalingrado si è infatti aperto e ha lasciato passare i manifestanti, fra le urla di gioia del corteo, che, scortato dalla polizia, ha raggiunto la tangenziale. 

SCONTRI A MILANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE CENTRALE

Giornata complessa in tutta Italia. Si registrano scontri nella galleria della Carrozze alla stazione centrale di Milano. Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza - secondo quanto riporta l'Ansa - ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia, che ha cercato di respingerli con cariche di alleggerimento e ora ha chiuso i cancelli di ingresso della stazione.

LEGGI ANCHE - Scioperi in tutta Italia a sostegno di Gaza, la protesta riguarda treni, bus, metropolitane, scuola e servizi pubblici

Argomenti

gaza
influencer
palestina
sciopero

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

    Barbara d'Urso sulla copertina di Gente: "L'ora della rivincita". Tutto quello che c'è da sapere

  • Il "Bar-atto" a Venafro: qui il caffè viene pagato con prodotti locali. E puoi portarti la tazzina da casa

    Il "Bar-atto" a Venafro: qui il caffè viene pagato con prodotti locali. E puoi portarti la tazzina da casa

  • Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

    Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

  • Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla del cachet di Barbara d'Urso: "In Rai c'è un tetto..."

    Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla del cachet di Barbara d'Urso: "In Rai c'è un tetto..."

  • Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché

    Robert De Niro arriva a Roma, l'omaggio del sindaco Gualtieri. Ma spunta anche il Molise. Ecco perché

  • Un ritorno al TG: Attilio Romita e Michele Cucuzza in Rai. Ecco dove sono andati in diretta...

    Un ritorno al TG: Attilio Romita e Michele Cucuzza in Rai. Ecco dove sono andati in diretta...

  • "Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

    "Un prete benedice la città alla guida di una Fiat 500": la storia di Don Dino Martinelli di Lumezzane

  • "Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi

    "Chiamate un prete per la benedizione ad Alcaraz...": arriva don Luigi Portarulo. Ecco la storia

  • Il bagno nel Tevere? Tra cinque anni potrebbe non essere più un sogno. Ecco perché

    Il bagno nel Tevere? Tra cinque anni potrebbe non essere più un sogno. Ecco perché

  • L'eredità milionaria di Pippo Baudo: ecco a quanto ammonta e a chi andrà

    L'eredità milionaria di Pippo Baudo: ecco a quanto ammonta e a chi andrà

Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

A Napoli è tra i dolci più apprezzati e venduti. Nessuno sa, però, che la versione "secca" del babà venne preparata, la prima volta, da Stanislao, Re di Polonia

In Toscana primo suicidio medicalmente assistito, in base della legge regionale impugnata dal governo

In Toscana primo suicidio medicalmente assistito, in base della legge regionale impugnata dal governo

Lo scrittore Daniele Pieroni il 17 maggio si è autosoministrata l'iniezione letale, era alimentato artificialmente dal 2008 per una grave disfagia dovuta al Parkinson

Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

Il racconto della serata è firmato da Alberto Dandolo, firma del settimanale diretto da Andrea Biavardi