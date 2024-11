Sciopero dei medici, 50mila camici pronti a incrociare le braccia domani

I medici e gli infermieri italiani si preparano a incrociare le braccia nella giornata di domani, per protestare contro lo stato in cui versa il Sistema Sanitario Nazionale. Lo sciopero, indetto a partire dalla mezzanotte del 20 novembre dalle sigle Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, coinvolgerà almeno 50mila camici e, secondo quanto stimato dai sindacati, potrebbe causare il rinvio di oltre 1,2 milioni di prestazioni sanitarie. I servizi di urgenza saranno garantiti, ma le cure ordinarie no.





La protesta

L’appuntamento nazionale per la manifestazione è a Roma, in Piazza S.S. Apostoli dalle 12 alle 14. La platea totale in Italia di medici dirigenti sanitari e dirigenti veterinari è di 119mila unità; di questi non sono precettati (e potranno dunque scioperare) almeno 50mila. “Abbiamo fatto un calcolo: circa il 20-25% del persone delle aziende sanitarie, una stima di 30mila medici, non potrà scioperare anche se volesse", a causa della precettazione. A fare il punto su questi dati Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed, intervistato da AdnKronos Salute.

In una nota, i sindacati spiegano: "Astenersi per un giorno dal lavoro è a maggior ragione una decisione che non si prende a cuor leggero. Dinanzi allo stato in cui oggi versa non solo il Servizio Sanitario Nazionale ma anche la professione e lo status di medici, dirigenti sanitari, specializzandi, infermieri e altri professionisti sanitari, è inevitabile dover alzare la voce e pretendere di essere ascoltati, perché è da noi che dipende la tutela della salute dei cittadini, e senza di noi è la salute dei cittadini ad essere a rischio''.

Circa 1,2 milioni di prestazioni sanitarie potrebbero saltare. A rischio vari servizi come esami di laboratorio, interventi chirurgici programmati (almeno 15mila potrebbero essere rinviati), visite specialistiche (100mila), servizi assistenziali e prestazioni infermieristiche ed ostetriche – anche a domicilio.