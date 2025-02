Secondo giorno di ricovero al Gemelli per Papa Francesco, proseguono cure e accertamenti

Atmosfera tranquilla al Gemelli di Roma. Bergoglio sta trascorrendo la sua seconda giornata nella stanza dei Papi al decimo piano. Filtra nei corridoi del Policlinico serenità, una serenità confermata dal direttore della sala stampa vaticana. "Papa Francesco ha trascorso una notte serena e ha dormito bene. Questa mattina ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani", ha riferito Matteo Bruni, aggiungendo che proseguono gli accertamenti volti a individuare le cause dell’acutizzarsi della bronchite e le necessarie terapie per sostenere il pontefice. Papa Francesco è stato ricoverato ieri per una infezione alle vie respiratorie che necessita di cure antibiotiche in ambito ospedaliero. Si è parlato anche di qualche linea di febbre. Un ricovero improvviso, ieri dopo le udienze della mattina, anche se da tempo il santo padre stava lottando con una bronchite difficile da guarire, tanto da dovere rinunciare a una serie letture in pubblico, affidate a un collaboratore a causa del fiato troppo corto. In base a come il Papa risponderà alle cure nelle prossime ore, in serata verrà presa una decisione sull’Angelus di domani, che il pontefice come in occasione dei precedenti ricoveri potrebbe pronunciare dal Gemelli. Cinquemila fedeli, giunti a Roma per il Giubileo, si sono ritrovati questa mattina a San Pietro per pregare per Bergoglio, anche se al momento le sue condizioni, in base a quanto si è appreso, non destano preoccupazione. Si tratta dei pellegrini che avrebbero dovuto partecipare all'udienza del Papa che, visto il suo ricovero al policlico Gemelli, è stata annullata. Durante la catechesi padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Consiglio per i bambini, invitando tutti a pregare per il santo padre ha sottolineato: "Papa Francesco sta facendo tanto per la Chiesa". Dopo la preghiera i fedeli hanno fatto un lungo applauso.





Svolta storica in Vaticano

Nonostante i problemi di salute il pensiero del Papa resta concentrato anche sull’attività del Vaticano. Bergoglio ha nominato, carica che diventerà effettiva partire dal primo marzo, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini, finora Segretario Generale del medesimo Governatorato. La notizia, già annunciata dal pontefice, è stata diffusa e ufficializzata oggi dalla sala stampa della Santa Sede.