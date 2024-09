Secondo l'esercito israeliano il leader di Hezbollah Nasrallah è morto nei raid su Beirut

L'esercito israeliano ha annunciato che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è rimasto ucciso nel bombardamento lanciato ieri nel quartiere meridionale Dahieh di Beirut, in Libano. L'attacco rientra in una serie di pesanti raid compiuti da Israele proprio in Libano nelle ultime ore. Attacchi con cui Tel Aviv era intenzionata a colpire proprio il capo dei miliziani e il quartier generale di Hezbollah. Per gli attacchi sono arrivate pesanti condanne a Israele. Per ultima quella dell'Iran, secondo cui "l'uccisione di palestinesi e il loro sfollamento nell'ultimo anno sono un crimine di guerra, una guerra contro l'umanità, un genocidio e una pulizia etnica, perpetrati da Israele nel silenzio e nell'inazione della comunità internazionale e dei paesi che si dichiarano sostenitori dei diritti umani".





La conferma

Una dichiarazione del portavoce dell'esercito di Israele racconta di come, a seguito di informazioni precise fornite dall'Idf e dall'apparato di sicurezza israeliano, i caccia dell'aviazione militare israeliana hanno effettuato un attacco mirato al quartier generale centrale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nell'area di Dahieh a Beirut. "L'attacco è stato eseguito mentre la catena di comando senior di Hezbollah stava operando dal quartier generale, portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele".





L'incertezza e le smentite nella notte

Sulla conferma o meno della morte di Nasrallah c'erano state nelle ultime ore notizie contrastanti. Nella notte, una fonte vicina a Hezbollah aveva riferito che il leader del gruppo armato libanese non era raggiungibile dopo gli attacchi israeliani alla periferia sud di Beirut di ieri sera. Da parte sua, però, Hezbollah non aveva rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Poi la smentita dell'agenzia di stampa iraniana Tasnim che, citando fonti informate in Libano, aveva riferito che il leader "si trovava in un luogo sicuro ed era ancora vivo".





Le prossime mosse di Israele

Dopo gli ultimi attacchi, non è escluso che Israele possa addirittura intensificare i suoi raid contro gli obiettivi di Hezbollah a Beirut. L'indicazione è del quotidiano Times of Israel, dopo che l'Idf ha dichiarato che avrebbe colpito tre edifici nel quartiere di Dahiye, nel sud della capitale. Citando fonti militari israeliane, il giornale afferma che le forze israeliane hanno in programma di colpire altri siti di Hezbollah a Dahiye e che i prossimi giorni potrebbero essere complessi.