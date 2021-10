Secondo la Caritas nel 2020 sono aumentati i "nuovi poveri", ecco i numeri del rapporto

La Caritas ha pubblicato il suo rapporto sulla povertà riferito al 2020. Dati che disegnano una situazione preoccupante in cui la crisi innescata dalla pandemia da Coronavirus ha acuito povertà antiche e nuove, come di consueto con grandi disparità territoriali. Solo nel corso del 2020, l'ente ha prestato aiuto a quasi due milioni di persone nell'ambito delle oltre seimila attività da esso gestite in diverse diocesi e parrocchie. Il primo dei dati da osservare con attenzione è quel 40% e oltre di persone che lo scorso anno ha fatto ricorso agli aiuti dell'associazione per la prima volta. Di questi, oramai definiti "nuovi poveri", quasi il 30% ha continuato a trovarsi in condizione di bisogno anche quest'anno; un dato, rileva il rapporto, che evidenzia sì un segnale di speranza, ma anche uno scenario per cui una persona su tre di questa categoria di bisognosi ha visto in qualche modo consolidare la propria condizione di bisogno.





I numeri

Ancora una volta la disparità territoriale si fa sentire: tra le regioni con più alta incidenza di "nuovi poveri" si distinguono Valle d'Aosta, Campania, Lazio, Sardegna e Trentino Alto Adige, con numeri in aumento nel Mezzogiorno. Passando poi ai numeri di quest'anno, dai dati raccolti nei primi otto mesi dell'anno si evince come il numero di assistiti sia cresciuto del 7,6% rispetto allo scorso anno. Nel post pandemia, poi, torna a calare l'incidenza dei nuovi poveri, che costituiscono il 37% del totale; se confermato, il dato tornerebbe ad allinearsi a quello degli anni precedenti alla pandemia da Covid-19. Ancora: del campione analizzato, il 27,7% è coinvolto in forme di povertà croniche, ossia da lungo tempo e con regolarità.