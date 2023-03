Secondo la Cina se gli Stati uniti "non frenano" ci saranno sicuramente scontri

Sin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina non è mai stato del tutto chiaro il ruolo della Cina nei rapporti di forza internazionali che vedono la Russia contrapporsi all'occidente. A parlare ora è il nuovo ministro degli Esteri di Pechino, Qin Gang, secondo cui se gli Stati Uniti non "frenano e continuano sulla strada sbagliata, ci saranno sicuramente conflitti e scontri. Chi ne sopporterà le catastrofiche conseguenze?" E sull'invasione russa in Ucraina, Pechino "non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto", per cui è "inaccettabile" minacciare sanzioni a Pechino.





Pechino e Mosca

Il rapporto tra Cina e Russia si basa sui principi "di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze parti". Queste sono le dichiarazioni del neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, secondo cui se i due Paesi "lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali", mentre "l'equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti". Quella tra Pechino e Mosca è stata definita una relazione che, proprio perché "non minaccia alcun Paese, non è soggetta ad alcuna interferenza o discordia seminata da terzi".