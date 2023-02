Sempre più persone spariscono, 67 al giorno nel 2022. Commissario, l'82% volontariamente

In gran parte sono persone che si allontano volontariamente, una piccola percentuale riguarda possibili vittime di reato o bambini sottratti da uno dei genitori. Poco più di 9mila sono italiani, 15mila gli stranieri, molti dei quali minori. Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto al 2021, di questi 47 sono minori di cui 36 stranieri e 11 italiani. E poco meno della metà di queste persone vengono poi ritracciate. Sono i dati della relazione annuale del Commissario di governo per le persone scomparse Antonino Bella. "Minori, adulti e anziani - ha sottolineato Bella presentando la sua relazione al Viminale - che fanno perdere loro tracce ponendo i familiari in una situazione di grande angoscia, tra speranze e dolore".

NELL’ANNO DELLA GUERRA SCOMPARSI ANCHE UCRAINI

Nell'anno della guerra, ci sono anche 70 ragazzini ucraini, un numero più che triplicato rispetto al 2021. Il totale delle denunce sale con l'aumento dei flussi migratori: quasi i due terzi riguardano cittadini stranieri - 15.152 in totale (un numero aumentato del 32,35% in più rispetto all'anno prima) – e in particolare minori, 13.002 quelli di cui è stata denunciata la scomparsa lo scorso anno, quasi 36 al giorno. Tanto che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una "gestione complicata" per i minori stranieri non accompagnati. La questione "richiama l'attenzione sul dramma quotidiano degli arrivi incontrollati", ha detto il ministro, e "non basta emozionarsi quando le persone partono, si mettono sulla nave, ma poi bisogna occuparsene quando arrivano. Essere in grado di sapersene occupare".