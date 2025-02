Manca sempre meno alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in onda dall’11 al 15 febbraio, e, tra i trenta big della kermesse del 2025, c’è anche Serena Brancale. Il brano con cui parteciperà al Festival si intitola “Anema e core”.





Serena Brancale, biografia

Serena Brancale, nata a Bari nel 1989, è una cantautrice e polistrumentista italiana nata da mamma musicista e papà ex calciatore. Fin da piccola si appassiona alla musica classica, alla danza e al teatro e, dopo aver studiato violino, consegue un diploma in grafica pubblicitaria all'Accademia delle Belle Arti di Bari e in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila. All’età di soli 14 anni debutta come attrice nel film “Mio cognato” di Alessandro Piva. Nel 2009, la cantante partecipa ad X Factor ma viene eliminata da Simona Ventura. Nel 2011 nasce “Serena Branquartet”, un gruppo di musica jazz e nu-soul. Nel 2015 Serena Brancale partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con il brano “Galleggiare”, il quale darà il titolo al suo primo album. Nell'estate 2018 riceve ad Aulla (in provincia di Massa-Carrara) il Premio Lunezia, un riconoscimento che punta a valorizzare le canzoni italiane dal punto di vista musicale-letterario. In passato, la cantante ha avuto per molti anni una relazione con il collega Walter Ricci, musicista jazz di origini napoletane, ora legato sentimentalmente ad Arisa. Nel 2020, Serena Brancale perde la madre e comunica la triste notizia ai suoi fan tramite un post su Instagram: «Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Te lo prometto. Più forte di prima. Forte come solo tu eri. Ciao Luce mia, amore mio infinito» si legge nella descrizione.





Serena Brancale, collaborazioni e ultimi progetti

Nel corso della sua carriera, Serena Brancale ha collaborato con diversi colleghi: Il Volo nel 2016, Mario Biondi nel 2017, Willie Peyote nel 2019, Enzo Gragnaniello nel 2020, Ghemon nel 2022 e Clementino nel 2023. Nel 2024, l’artista barese diventa virale sui social con il brano “Baccalà”, prodotto da Dropkick e cantato in dialetto barese. Nello stesso anno, Serena Brancale pubblica altri due brani, “La Zia” e “Stu Cafè”, che le permettono di raggiungere un punto di svolta. Ora, a dieci anni dalla sua prima esibizione sul palco dell’Ariston, Serena Brancale torna al Festival di Sanremo. «A Carlo Conti che ha creduto in me nel 2015 e oggi festeggio i miei 10 anni di carriera ritornando più grande, più sapida su quel palco magico dove è iniziato tutto. Al mio manager Carlo Avarello che mi è stato a fianco sempre dal giorno 0 per creare un progetto cucito su di me nei dettagli, scavando nel profondo arrivando a toccare le mie radici, chi sono veramente… Alla mia musa, che è qui ad abbracciarmi piena di gioia per tutto quello che sto costruendo, entusiasta di un sogno che portavamo nel cuore e ad occhi chiusi sognavamo insieme. A chi nasce artista, sogna in grande e ama da pazzi questo mestiere da non dormirci la notte. Ora ci si diverte, buona domenica a tutti. Sono Pronta per un anno incredibile» ha scritto su Instagram in seguito alla notizia della sua partecipazione al Festival.