Seria A: si accende la sfida nella parte bassa, i numeri salvezza passano da Sampdoria - Cremonese

A chiudere il venerdì di Serie A, due squadre alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Gli uomini di Pioli devono dimostrare che la vittoria spettacolare al Maradona non è stata solo una casualità. Con Leao non al meglio: davanti dovrebbe esserci Rebic.

Riflettori accesi anche al Via del Mare. I Salentini hanno bisogno di uno sprint finale per la salvezza. I partenopei, invece, devono ritrovare compattezza dopo il poker subito dal Milan tra le mura amiche.

UDINESE – MONZA (DOMANI 12:30)

Due squadre che non sognano l’Europa ma non devono preoccuparsi neanche della salvezza. Sottil deve riscattare il roboante tris subito dal Bologna, Palladino deve ritrovare i tre punti dopo tre partite a secco.

FIORENTINA – SPEZIA (DOMANI 14:30)

Si va verso le 35 mila presenze al Franchi. Entusiasmo per i Viola che arrivano da 5 vittorie consecutive, sono ad un passo dalla finale di Coppa Italia e sono in piena lotta per la Conference League. A fermare la squadra di Italiano ci proverà lo Spezia che va a caccia di punti salvezza per staccare definitivamente il Verona.

SAMPDORIA – CREMONESE (DOMANI 16:30)

Sfida in coda per due squadre che lottano contro la matematica. Ultime chance per sperare di restare in massima serie. I blucerchiati proveranno a restare imbattuti tra le mura amiche così come è successo in tre delle ultime quattro gare. La Cremonese, invece, cerca la prima vittoria in trasferta (unica squadra insieme al Verona a non aver mai vinto fuori casa).

ATALANTA – BOLOGNA (DOMANI 16:30)

L’allievo che sfida il maestro. Thiago Motta nelle vesti di allenatore ha sorpreso l’intero panorama calcistico, portando i rossoblù ad otto punti dall’Europa. Quella casella occupata proprio dalla Dea di Gasperini che deve tornare a vincere per tenersi strette le competizioni internazionali.

TORINO – ROMA (DOMANI 18:30)

Potrebbe essere la gara dell’ex capitano del Toro, Belotti scalpita tra le linee per sostituire Abraham. Mourinho ritrova anche Mancini e Ibanez e torna alla difesa a 3. Dall’altra parte, invece, Juric conferma quasi tutti gli undici reduci dal pari con il Sassuolo.

VERONA – SASSUOLO (DOMANI 18:30)

Nella zona rossa gli scaligeri sono i più autorizzati a sperare nella salvezza. Quanto fatto fin’ora non lascia ben sperare ma Zaffaroni punta sul fattore campo. Dall’altra parte Dionisi afferma di temere il Verona e conferma in larga parte la formazione che sta offrendo garanzie e certezze ormai da diverso tempo.

LAZIO – JUVENTUS (DOMANI 20:45)

A chiudere la ventinovesima giornata del campionato di massima serie c’è il big match tra Lazio e Juventus. I bianconeri sfidano il passato, sfidano Maurizio Sarri. Possibile turnover per Allegri, dopo il turno di Coppa Italia. I biancocelesti, soli al secondo posto, cercano i 3 punti che blinderebbero un piazzamento Champions fondamentale per tutte le big.