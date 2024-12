Serie A, 16ª giornata inizia oggi con Empoli-Torino, domani in campo Atalanta, Napoli e Juventus, lunedì il big match Lazio-Inter

Dopo l'abbuffata europea, tra Champions, Europa e Conference League, oggi, venerdì 13 dicembre 2024, torna in campo la Serie A. La 16esima giornata del massimo campionato di calcio si aprirà alle 20.45 con Empoli-Torino e si concluderà lunedì 16 con il big match serale Lazio-Inter.

Serie A, la partita di venerdì 13 dicembre

Serie A, le partite di sabato 14 dicembre

Empoli-Torino è una sfida che contrappone squadre distanziate in classifica da soli tre punti, ma che vivono momenti opposti.I toscani sono reduci dalla larga vittoria esterna contro il Verona (4-1) e dall'inatteso passaggio del turno in Coppa Italia, mentre i granata nelle ultime cinque uscite in campionato hanno racimolato soltanto due punti.Il menù del sabato di Serie A si aprirà alle ore 15.00 con il Cagliari che ospita la capolista Atalanta.

A seguire, alle 18.00, ecco la sfida tra Udinese e Napoli, con gli azzurri di Conte vogliosi di ritrovare i tre punti dopo le due sconfitte consecutive interne contro la Lazio (prima in Coppa Italia, poi in campionato).

In serata la Juventus di Thiago Motta, reduce dalla bella serata europea contro il City di Guardiola, affronterà a Torino il Venezia ultimo in classifica.

La partita potrebbe essere decisiva per il futuro in panchina di Eusebio Di Francesco, a rischio esonero, nonostante le rassicurazioni pubbliche della società.

Serie A, le partite di domenica 15 dicembre

Domenica all'ora di pranzo (calcio di inizio alle 12.30) andrà in scena la sfida salvezza Lecce-Monza, mentre nel pomeriggio alle 15 sono in programma Bologna-Fiorentina (con Vincenzo Italiano che torna nel suo passato) e Parma-Verona. Alle 18.00 il Como di Fabregas ospita la Roma di Claudio Ranieri, che sembra aver ritrovato fiducia

I giallorossi, dopo un inizio di stagione horror, proveranno a risalire in classifica, per agganciare le squadre in lotta per un posto in Europa.

In serata il Milan ospiterà il Genoa, provando a mettersi alle spalle la sconfitta di una settimana fa contro l'Atalanta.

C'è curiosità per le scelte di formazione di Fonseca, dopo la sfuriata pubblica di mercoledì sera per lo scarso impegno di alcuni calciatori.

Serie A, le partite di lunedì 16 dicembre

Il gran finale della 16esima giornata di Serie A è fissato per lunedì sera, quando alle ore 20.45 andrà in scena Lazio-Inter, con i biancocelesti appaiati in classifica (ma con una gara in più) ai nerazzurri.