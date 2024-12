Serie A, 17ª giornata inizia oggi con Verona-Milan, poi tutte le altre partite

Oggi, venerdì 20 dicembre 2024, torna in campo la Serie A, con la 17esima giornata. Il turno si concluderà lunedì sera con la gara tra Inter e Como.

Serie A, la partita di venerdì 20 dicembre 2024

Al Bentegodi alle ore 20.45 va in scena la sfida tra Verona e Milan.

La squadra di Fonseca, reduce dallo 0-0 contro il Genoa, ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi in classifica e rassicurare i tifosi, che in più di una occasione negli ultimi giorni hanno contestato calciatori e società.

Tante le assenze: Bennacer, Florenzi, Jovic, Loftus-Cheek e Pulisic, Okafor e Musah. La formazione di Zanetti, dal canto suo, spera di consolidare il risicato vantaggio sulla zona retrocessione. Attualmente è quart'ultima, con un punto in più rispetto al Cagliari terzultimo.

Serie A, le partite di sabato 21 dicembre

Alle 15.00 di sabato 21 dicembre è in programma Torino-Bologna, con i padroni di casa che, vincendo nello scorso turno contro l'Empoli, hanno interrotto una striscia negativa di sei partite senza successi (2 pareggi e 4 sconfitte).

Anche i felsinei, guidati da Vincenzo Italiano, sono reduci da un successo (con tante di polemiche che hanno coinvolto l'allenatore, accusato di aver ecceduto nell'esultanza dopo la vittoria contro la Fiorentina sua ex squadra)

Alle 18.00 ecco Genoa-Napoli, con gli azzurri di Conte impegnati nella sfida a tre per lo scudetto insieme a Atalanta e Inter. Curiosità per le scelte di Vieira, che anche questa volta dovrebbe lasciare in panchina Mario Balotelli, che in settimana ha avuto un po' di febbre.

In serata, con calcio di inizio alle 20.45, Lecce-Lazio: i salentini ospiteranno i biancocelesti vogliosi di riscattare la clamorosa sconfitta per 6-0 rimediata in casa contro l'Inter di lunedì scorso.

Serie A, le partite di domenica 22 dicembre

Il menù della domenica pre-natalizia si apre con Roma-Parma. I giallorossi in piena crisi di risultati in campionato (una settimana fa è arrivata la sconfitta contro il Como che li ha ributtati clamorosamente in piena lotta per la salvezza) affrontano gli uomini di Pecchia fermi a 15 punti in classifica.

Alle 15.00 Venezia-Cagliari, con i padroni di casa ultimi in classifica chiamati a fare punti contro la diretta concorrente per la salvezza. I sardi attualmente sono terzultimi e arrivano alla sfida di domenica dopo due sconfitte, rimediate contro Fiorentina e Atalanta (nel mezzo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus).

Alle 18.00 la capolista Atalanta scende in campo contro l'Empoli, uscito sconfitto venerdì sera nella sfida con il Torino.

In serata, con calcio di inizio alle 20.45, Monza-Juventus. Obiettivo di Thiago Motta: evitare l'ennesimo passo falso in campionato, dopo quattro pareggi consecutivi.

La squadra di Nesta non vince dal 21 ottobre e ha bisogno di punti per lasciare il penultimo posto in classifica.

Serie A, le partite di lunedì 23 dicembre

Alle 18.30 tocca a Fiorentina-Udinese, con i viola che in settimana hanno ottenuto il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. I friulani arrivano alla gara dopo la sconfitta interna contro il Napoli di Conte.

A chiudere il 17esimo turno di Serie A Inter-Como, con i nerazzurri reduci dal successo in Coppa Italia ieri sera contro l'Udinese. Sulla carta, poche le speranze per la formazione di Fabregas, anche se la vittoria di domenica scorsa contro la Roma insegna che nulla è scritto nel calcio.