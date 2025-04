Serie A, allungo Juventus mentre il Napoli cade

La Roma vince il ballottaggio con l'Inter e gran rimonta del Milan

L'Empoli ha retto per un tempo, poi la Juve ha dilagato in cinque minuti: 3-0 e allungo in testa favorito anche dalla caduta a Bergamo del Napoli, ora a -4. L'Atalanta ( 1-0 con gol di Petagna) ha giocato una gran partita, il Napoli è una grande squadra solo a sprazzi, manca di continuità e lontano dal San Paolo vince poco. Roma e Milan raggiungono Chievo e Lazio al terzo posto. I giallorossi hanno vinto 2-1 il ballottaggio europeo con l'Inter, bella partita all'Olimpico. Esaltante impresa del Milan. Che in venti minuti passa dall'1-3 al 4-3 con il Sassuolo. Gli emiliani si lamentano a ragione dell'arbitro Guida, regalato il rigore che da avvio alla rimonta dei rossoneri e negato un penalty alla squadra di Di Francesco. Il Torino si avvicina all'Europa grazie al 2-1 che ridimensiona la Fiorentina. Colpo esterno del Genoa ( 1-0 a Bologna, ancora a segno Simeone, il figlio del Cholo), pareggio in extremis raggiunto dalla Sampdoria (1-1 con il Palermo), resta ultimo il Crotone, battuto 2-1 dal Cagliari nonostante una buona prova. L'Udinese ha intanto esonerato Iachini.





