Serie A, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1, Udinese-Milan 0-3

BOLOGNA-GENOA 2-1

Alla fine è il Bologna a conquistare i tre punti ben oltre i 5 minuti di recupero assegnati. La squadra di Italiano vince contro il Genoa per 2 a 1 grazie al calcio di rigore assegnato ai Felsinei al 95esimo e poi realizzato da Orsolini, che dagli undici metri punisce il Grifone. Nel primo tempo poche emozioni tra le due squadre che si studiano, ma senza trovare il goal del vantaggio. Nel secondo tempo, invece, la gara prende tutt'altra piega con il Genoa che passa in vantaggio grazie alla rete di Ellertson, che dopo una triangolazione, entra in aerea di rigore e punisce Skorupski con un siluro diretto in porta. Il Bologna accusa il colpo, ma riesce a pareggiare i conti grazie al colpo di tacco di Santi Castro che riacciuffa il match. La gara si vivacizza, ma il goal del definitivo vantaggio arriva allo scadere su calgio di rigore siglato da Orsolini che regala i tre punti ai Felsinei.

VERONA-JUVENTUS 1-1

Una partita intensa, equilibrata, terminata giustamente in parità quella tra Hellas Verona e Juventus. I bianconeri erano passati in vantaggio già al 19’ grazie a Francisco Conceição, che, al ritorno in campo dopo un piccolo acciacco muscolare, ha tagliato da destra superando due avversari e depositando il pallone alle spalle del portiere con un sinistro preciso all'angolino basso. Il Verona però non si è disunito e ha trovato il pari su rigore proprio prima dell’intervallo, al 44’, con Gift Orban. Rigore assegnato dopo la revisione al Var e causato da un fallo di mano di João Mário in area. Nel secondo tempo la Juventus ha provato a imbastire qualche azione offensiva, ma il Verona si è difeso con ordine trovando anche il gol del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Suat Serdar, il Var poi ha spento la gioia del Bentegodi annullando il gol per fuorigioco. La Juve sale a 10 punti, veneti a quota 3.

UDINESE-MILAN 0-3

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Max Allegri, che in trasferta batte l'Udinese e sale così a 9 punti in classifica. Pulisic dopo due minuti ha una grande occasione, ma il portiere dell'Udinese respinge. Al 15' Gimenez non sfrutta un contropiede, arriva a tu per tu con l'estremo difensore dei friulani ma si fa intercettare il tiro. Rossoneri avanti al '40: Sava respinge corto un retropassaggio di un difensore, si avventa sul pallone Pulisic che insacca per lo 0-1. Ad Inizio ripresa raddoppio immediato del Milan, con Pulisc che ruba palla, serve Fofana che non sbaglia. Al 53' ancora Pulisic protagonista, con Rabiot che serve l'americano che fa doppietta e porta il risultato sullo 0-3. Nel finale altra grande occasione per i rossoneri con un diagonale di Rabiot che finisce fuori a fil di palo.