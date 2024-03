Serie A, Bologna-Inter 0-1, Cagliari-Salernitana 4-2, Sassuolo-Frosinone 1-0, Genoa-Monza 2-3

L'Inter vince anche contro il Bologna e prosegue la sua corsa scudetto volando a 75 punti in classifica, a +18 sulla Juventus seconda. Assedio nerazzurro alla porta del bologna già dai primi minuti: al 9' Sanchez colpisce da breve distanza maSkorupski è attento ed intercetta. Darmian al 15' non inquadra bene la porta a tu per tu con ilportiere dei rosssoblu, che al 22' salva ancora il risultato anticipando Barella lanciato a gol certo, e subito dopo sempre salva su un tiro di Carlos Augusto. La situazione si sblocca al 37': l'Inter passa in vantaggio con Bisseck su cross morbido da sinistra di Bastoni, colpo di testa imparabile. Nella ripresa il Bologna si propone con Posch al 43' che però calcia largo. Lo stesso giocatore ci riprova al 60', sempre senza esito. Nel frattempo Inzaghi manda in campo Frattesi e Asllani, escono Mkhitaryan e Calhanoglu. Al 70' Motta tira fuori Aebischer e inserisce Moro. Occasione Bologna con Ferguson al 73' ma la palla va fuori. Il vero pericolo per i nerazzurri arriva però con Zirkzee al 77'. Sommer riesce a parare il suo rasoterra angolato Il Bologna intensifica gli attacchi nel finale ma il risultato non cambia. Cagliari e Sassuolo trovano due vittorie importanti per la salvezza. I sardi superano 4-2 la Salernitana con una doppietta di Shomurodov, Lapadula e Gaetano: Kastanos e Maggiore segnano per la Salernitana . Lo scontro diretto del Mapei, invece, va al Sassulo, con il gol di Thorstvedt al 58' che vale il primo successo per Ballardini, con il Frosinone che sbaglia un rigore al 90' con Kaio Jorge. Il Monza trova la vittoria sul campo del Genoa. I brianzoli sbloccano il match dopo 8' con un colpo di testa di Pessina e trovano il raddoppio al 18' con una semi-rovesciata spettacolare di Dany Mota. Entrambi gli assist sono di Colpani, che al 26' colpisce la traversa. All'intervallo Gilardino cambia tre uomini e il Grifone cambia marcia: al 53' Gudmundsson fa 1-2 dopo che Di Gregorio gli para un rigore e Vitinha al 68' trova il primo gol in Serie A. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Monza cala il tris grazie ai due nuovi entrati: Martinez respinge la conclusione di Valentin Carboni, Maldini è il più lesto e non sbaglia 80'.