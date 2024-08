Serie A, Cagliari-Como 1-1, Verona-Juventus 0-3

Due su due per la Juventus di Thiago Motta, che a Verona vince 3-0 ed è solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno. 6 punti, 6 gol segnati, 0 subiti. Prima vera occasione della partita per la Juventus con un gran destro al 17' di Locatelli dalla distanza, Montipò si alza in volo e manda in angolo. Sblocca la partita Vlahovic al 27' innescato da Yildiz dopo una palla rubata al Verona da Cabal, incursione centrale, sinistro basso fulminante. Raddoppia al 38' Savona di testa su assist di Mbangula. Il 3-0 arriva ad inizio ripresa, al 52': Tchatchoua butta già in area Mbangula, il fallo è chiaro e sul dischetto ci va Vlahovic e non sbaglia. Partita chiusa con la Juventus che gestisce le forze e fa debuttare ilnuovo acquisto Kalulu, con l'ex rossonero che subentra a Savona. Tre gol, tre punti e testa della classifica.





Pareggio tra Cagliari e Como, 1-1 il finale. Al 3' annullato per fuorigioco un gol di Belotti. Occasione Cagliari al 13' con Luvumbo, deviato da Reina in palo e angolo. Ancora Como al 31' con Cutrone dal limite dell'area, Scuffet lo ferma. Il Cagliari sblocca il risultato verso la fine del tempo: è Piccoli a firmare di testa la rete grazie all'assist di Luperto. Nel secondo tempo arriva il pareggio del Como dopo un calcio d'angolo battuto da Strefezza, Dossena rilancia di testa ed è Cutrone a insaccare di piatto al 53'. Altra occasione comasca con Paz al 70' con un destro che Scuffet riesce a mandare in angolo. Strefezza spreca un tiro prendendo un difensore cagliaritano invece della rete. Primo punto stagionale per il Como nella sua avventura in Serie A.