Calcio: falso in bilancio, Procura chiede processo per Aurelio De Laurentiis, cosa rischia il Napoli? Photo Credit: agenziafotogramma.it

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

In pratica, secondo i pm, gonfiando il reale prezzo di mercato dei giocatori, il patron del club azzurro sarebbe riuscito a presentare una situazione economico-finanziaria molto più solida e strutturata rispetto a quanto fosse grazie a presunte irregolarità contabili.

Il Napoli rischia una penalizzazione

Se la procura federale della Figc decidesse di intervenire, l'inchiesta potrebbe avere conseguenze anche sul piano sportivo (sanzione economica o penalizzazione) per la squadra che attualmente è al primo posto nella classifica di Serie A.

La replica dei legali di De Laurentiis

Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, che assistono il Presidente Aurelio de Laurentis e la S.S.C. Napoli, dichiarano che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021".

Per i legali "appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente".

Dal fronte del club azzurro, che domenica tornerà in campo in campionato in trasferta contro il Como alle ore 12.30, non arrivano ulteriori commenti, così come al momento non si è espresso direttamente il presidente De Laurentiis.