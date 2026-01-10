Serie A, Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0

Il Bologna manca l’appuntamento con il ritorno alla vittoria nello scontro europeo di Como e deve accontentarsi dell’1-1 al Sinigaglia. I rossoblù passano in avvio di ripresa con Cambiaghi, bravo a finalizzare un pressing alto, ma restano poi in inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso attaccante. Con l’uomo in più il Como aumenta la pressione, sfiora il gol con Nico Paz e insiste fino all’ultimo assalto. Nel recupero arriva la beffa per la squadra di Italiano: Baturina, appena entrato, disegna un destro a giro che vale il pareggio. Bologna a 27 punti, lariani a quota 34 e ancora imbattuti in casa.

UDINESE - PISA 2-2

Al Bluenergy Stadium Udinese e Pisa si dividono la posta con un pareggio per 2-2 al termine di una gara vivace e ricca di colpi di scena. I toscani partono forte e sbloccano il risultato con una splendida conclusione di Tramoni, ma i friulani reagiscono subito pareggiando di testa con Kabasele e completano la rimonta prima dell’intervallo grazie al rigore trasformato da Davis. Nella ripresa il Pisa sfrutta un errore difensivo e trova il pari con Meister, dopo una prima respinta di Okoye. Occasioni e legni da entrambe le parti nel finale, ma nessuna delle due riesce a trovare il colpo decisivo.





ROMA-SASSUOLO 2-0

All'olimpico la Roma vince una partita difficilissima contro il sassuolo e da continuità alla vittoria di Lecce. Primo tempo bloccato e macchinoso soprattutto per quanto riguarda il fraseggio giallorosso, è il Sassuolo infatti ad avere l'occasione migliore per passare in vantaggio: Koné lanciato da solo davanti al portiere trova il muro di Svilar, poi Laurienté a porta vuota non riesce a centrare lo specchio. La Roma domina, attacca di più nel secondo tempo e la sblocca al 76esimo grazie ad un cross al bacio di Soulé con conseguente colpo di testa preciso di Koné. Passano solo due minuti e i giallorossi chiudono definitivamente la partita con il gol di Soulé che raccoglie un assist di tacco splendido di El Shaarawy.





ATALANTA-TORINO 2-0

L'Atalanta centra il terzo successo consecutivo in campionato, batte 2-0 il Torino e torna ad affacciarsi alla zona Europa. Atalanta ch al 13’ trova subito il gol del vantaggio: corner perfetto sul primo palo di Bernasconi e spizzata decisa di Charles De Ketelaere che buca Paleari. I granata non reagiscono, i nerazzurri restano in controllo fino alla fine del primo tempo anche se perdono Djimsiti per infortunio dopo un contrasto con Zapata. Dopo l’intervallo gli ospiti si scuotono leggermente soltanto dopo gli ingressi di Adams e Simeone, ma l’ex Napoli spreca il possibile 1-1 a tu per tu con Carnesecchi. Nel finale, a tempo scaduto, Pasalic chiude i conti in contropiede al 95’. L’Atalanta tocca quota 31 punti e mette nel mirino la zona Europa, Torino bloccato a 23.