Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

INTER-GENOA 2-0

L'Inter si lascia alle spalle il ko in Champions con il Bodo/Glimt, batte 2-0 il Genoa, infila l'ottava vittoria di fila in Serie A, ed è sempre più prima in vetta al campionato. Al 'Meazza' decidono un gran gol al volo di Dimarco al 31' e un rigore di Calhanoglu al 70'. I nerazzurri salgono a quota 67 in classifica, 13 in più del Milan, impegnato domani a Cremona, e che sfiderà domenica prossima nel derby. I rossoblù invece restano fermi al 14° posto insieme al Torino con 27 punti.





COMO - LECCE 3-1

Il Como supera il Lecce per 3-1 al Sinigaglia al termine di una gara brillante, ribaltata con personalità dopo lo svantaggio iniziale. Gli ospiti passano al 14’ con Koulibaly, lasciato colpevolmente libero di colpire di testa in area. La reazione dei lariani è immediata: tre minuti più tardi Perrone inventa per Jesus Rodriguez, che serve Douvikas per il tap-in dell’1-1. Da quel momento la squadra di Cesc Fabregas prende in mano il match con ritmo e qualità. Al 36’ ancora Perrone accende Rodriguez, abile a saltare il portiere e firmare il sorpasso. Nella ripresa il Como controlla e allunga sugli sviluppi di un piazzato con Kempf, preciso di testa. Spazio anche a Nico Paz, tenuto inizialmente a riposo in vista della Coppa Italia contro l’Inter, mentre il Lecce prova timide reazioni senza riaprire la partita. Nel finale i padroni di casa sfiorano il poker con Paz e Morata, e celebrano il rientro di Diao. Tre punti che valgono il quinto posto e avvicinano l’Europa.





VERONA-NAPOLI 1-2

Al Bentegodi il Napoli conquista una vittoria sofferta ma fondamentale per la corsa alla Champions League, superando l’Hellas Verona per 2-1 nei minuti di recupero. Gli azzurri partono fortissimo e trovano il gol già al 2′ minuto: sugli sviluppi di un cross dalla destra, è il colpo di testa di Rasmus Højlund a infilare la difesa veronese e battere Montipò, sbloccando il punteggio in apertura. Il Verona non si disunisce e, al 64′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il pari con Jean-Daniel Akpa Akpro, che approfitta di un’incomprensione in area avversaria per insaccare il 1-1. La partita rimane equilibrata, con il Napoli che prova a scuotersi inserendo forze fresche e provando a riprendere l’iniziativa, ma senza riuscire a bucare la retroguardia veronese. Quando tutto sembra dirigersi verso un pareggio, all'ultimo secondo disponibile Romelu Lukaku devia di sinistro in rete un cross proveniente da sinistra firmando il 2-1 al 96′ . Con questo successo gli azzurri consolidano il terzo posto in classifica, mentre il Verona resta ultimo con un distacco marcato dalla salvezza.