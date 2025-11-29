Serie A, Genoa-Verona 2-1, Parma-Udinese 0-2, Juventus-Cagliari 2-1, Milan-Lazio 1-0

MILAN-LAZIO 1-0

Il Milan, almeno per una notte, in attesa di Roma-Napoli è al comando solitario della classifica. Un gol di Leao piega la Lazio e consegna ai rossoneri i tre punti che valgono il primato. La Lazio gioca meglio nel primo tempo, e sfiora il vantaggio in due occasioni con Gila e Zaccagni, ma in entrambe, ancora una volta, Maignan si supera e salva i rossoneri. Nella ripresa il Milan cambia passo, alza ritmo e baricentro e trova il gol al 53' con una zampata di Leao da due passi su assist di Tomori, al termine di una splendida azione in velocità sulla sinistra. Una volta sbloccato l'incontro la squadra di Max Allegri gestisce, sfiora il raddoppio con Pavlovic, e non rischia praticamente più nulla fino alla fine: Collu viene richiamato al monitor per un tocco di mano in area di Pavlovic, tra le panchine si scatena il caos, l'arbitro espelle prima Allegri poi Ianni, il vice di Sarri, ma dopo una lunghissima revisione ritiene non punibile il tocco del serbo a causa di un fallo ai suoi danni da parte di Marusic.





JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

La Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-1 all’Allianz Stadium contro il Cagliari, ribaltando un iniziale svantaggio. Al 26′ del primo tempo è stato l’attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito a portare in vantaggio gli ospiti, approfittando di un errore difensivo della Juve. Ma la reazione bianconera è arrivata subito: al 27′, con un destro preciso dal limite, Kenan Yildiz ha ristabilito la parità; poi, poco prima dell’intervallo (45′+1), è stato ancora lui a firmare il gol decisivo, finalizzando un’azione orchestrata da Weston McKennie e Pierre Kalulu. Nota negativa l'infortunio di Vlahovic, uscito nel corso del primo tempo, potrebbe trattarsi di uno stiramento.