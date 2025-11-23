Serie A, il Milan soffre ma vince il derby. Roma prima in classifica, vincono anche Parma e Lazio

VERONA-PARMA 1-2

Al Bentegodi, il Parma riesce a ottenere un risultato fondamentale per la sua corsa salvezza superando il Verona per 2-1. I ducali passano in vantaggio già al 18′ con la prima rete di Pellegrino, che approfitta di un cross e concretizza con freddezza. Il Verona non si arrende e trova il pareggio al 65′ grazie a Giovane, bravo a ribattere in rete dopo una respinta difettosa della difesa parmense. Tuttavia, la gara si decide negli ultimi minuti: Giovane commette un retropassaggio ingenuo che regala a Pellegrino l’assist per la doppietta e il gol-vittoria al minuto 80. Il Verona paga a caro prezzo un errore individuale che costa caro, mentre il Parma può gioire per una vittoria esterna che rafforza il suo morale e la propria posizione nella lotta per non retrocedere.

CREMONESE-ROMA 1-3

A Cremona la Roma conquista una vittoria solida e importante, salendo al primo posto solitario in classifica. Dopo una prima fase di studio, i giallorossi sbloccano la partita al 17′: Matías Soulé si libera al limite dell’area e con un destro potente e preciso batte il portiere della Cremonese. La reazione dei padroni di casa è vivace, con alcune occasioni pericolose, ma il VAR annulla un rigore contro la Roma nel primo tempo, cambiando l’inerzia del match. Nella ripresa, la Roma alza il ritmo: Gasperini (espulso per proteste) inserisce Ferguson, che al 64′ trova il suo primo gol con la maglia giallorossa dopo un lungo digiuno. Solo cinque minuti dopo, è Wesley a chiudere i conti con un’azione rapida e un destro vellutato che trafigge la difesa avversaria. Nel recupero la Cremonese accorcia con un colpo di testa di Folino, ma ormai è troppo tardi per cambiare il destino della partita.

LAZIO-LECCE 2-0

All’Olimpico la Lazio torna al successo con una prestazione pragmatica ma incisiva. Il vantaggio arriva al 29′ grazie a Guendouzi, che riceve palla al limite, controlla e calcia di controbalzo beffando il portiere. La Lazio cresce in fiducia, mentre il Lecce sembra accusare il colpo e fatica a trovare fluidità in fase offensiva. La Lazio non si accontenta di gestire e continua ad attaccare; solo nei minuti di recupero arriva il raddoppio: Noslin parte in contropiede, sfrutta un lungo lancio e batte Falcone con freddezza, fissando il risultato sul 2-0. Questo successo è importante per la Lazio perché, oltre ai tre punti, arriva senza subire gol, mostrando una solidità difensiva che è mancata in momenti critici.





INTER-MILAN 0-1

Nel derby di Milano, il Milan vince grazie a un lampo di Christian Pulisic e a una prestazione eroica di Mike Maignan. La partita sembra bloccata nella prima metà, con l’Inter che prova a fare la partita ma non riesce a concretizzare. Poi, al 54′, il Milan colpisce in contropiede: Fofana ruba palla a centrocampo, l’azione si sviluppa rapidamente e Pulisic insacca la palla dopo la parata di Sommer su un tiro di Saelemaekers . Il protagonista però è Maignan: al 74′ l’Inter ha una grande occasione con un rigore concesso dal VAR, ma il portiere rossonero si oppone a Calhanoglu con una parata decisiva. Nei minuti finali il Milan soffre, ma tiene botta e conquista un derby dal valore altissimo. Rossoneri secondi a 2 punti dalla vetta